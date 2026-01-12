Wizz Air обяви в съобщение до медиите, че започва полети през летния сезон по три нови директни маршрута от София и Варна:

София - Сантандер (Испания) : от 31 март, два пъти седмично - вторник и събота.

София - Корфу (Гърция) : от 7 юни, вторник и неделя.

Варна - Катовице (Полша): от 7 юни, четвъртък и неделя.

С новите маршрути авиокомпанията увеличава общия си брой до 58 линии от България. Разширението е част от стратегията за подобрена свързаност с ключови пазари в Южна, Западна и Централна Европа.

"Разширяването на Wizz Air е резултат от успешното партньорство със СОФ Кънект", коментира Хесус Кабайеро, CEO на Летище София.

"Новата линия Варна-Катовице подкрепя туризма и бизнес контактите с Полша", заяви Михаел Ройш от "Фрапорт Туин Стар".

Wizz Air ще оперира полетите с самолети Airbus A321neo - с 20% по-нисък разход на гориво и 50% по-малко шум. Флотилията на превозвача е сред най-младите в Европа - средна възраст под 4,5 години.

През 2025 г. Wizz Air е превозила над 3,1 млн. пътници от и до България, с над 16 000 полета и 99,6% изпълнение. За зимния сезон капацитетът е увеличен с над 44% спрямо предходната година.