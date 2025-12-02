Wizz Air представи 250-ия самолет от своята флотилия. Компанията отбеляза това със събитие, на което главният изпълнителен директор Йозеф Варади показа юбилейната ливрея, избрана след международен конкурс, разказа за пътя си до този момент и благодари на партньорите за съвместната работа.

"Решени сме да удвоим флотилията си през следващото десетилетие и да предлагаме още повече възможности за достъпни полети на нашите клиенти", обяви намеренията си Варади.

Източник: Wizz Air

Това отразява амбициите на авиокомпанията да увеличи влиянието си на европейския пазар, като едновременно с това се придържа към цели за екологичност, устойчивост и възможно най-ниски цени.

На събитието присъстваха и представители на Airbus и SMBC Aviation Capital - двата основни партньора на Wizz Air, които поздравиха Варади за успеха.

Източник: Wizz Air

"Знам, че е много трудно да се създаде авиокомпания. Още по-трудно е да я поддържаш в продължение на 20 години и да я развиеш до успешен бизнес с флотилия от 250 самолета", каза Питър Барет - главен изпълнителен директор на SMBC.

Той похвали самолетния превозвач и за съвместната им работа по отношение на намаляване въздействието на сектора върху околната среда. "Заедно оформяме бъдещето на авиацията - достъпно, устойчиво и издръжливо", допълни той.

"Това постижение е огромно доказателство за успешната съвместна работа между Airbus и Wizz Air, която продължава над две десетилетия. Предстои да бъдат доставени още над 260 самолета от семейството на A320, сред които и високоефективният A321neo", обяви Йохан Пелисие - президент за региона на Европа и ръководител на търговската дейност на континента в Airbus, който връчи и почитен плакет на Варади по случай юбилейния самолет.

Източник: money.bg

Авиопревозвачът очаква 88 нови летателни машини до 2033 година. Първоначалната поръчка включваше по-голям брой от модел A321XLR, който специализира в дългите полети. Решението част от тях да бъдат заменени с A321neo компанията обясни с намеренията си за устойчиво разрастване и намаляване на разходите, като се съсредоточи върху пътуванията на по-близки разстояния.

Според изпълнителния директор поддържането на флотилия от различни самолети крие по-голям риск от усложнения. Едновременно с това има много успешни компании с еднакви модели машини. Разликата, посочва той, е в установения ценови модел.

"Wizz Air винаги е била водена от мисията да направи въздушните пътувания достъпни за всички", посочи в речта си Питър Барет.

Източник: money.bg

Според данни на компанията Wizz Air е обслужила над 63,4 милиона пътници през финансовата 2025 година.

Дни преди представянето на юбилейния самолет Йозеф Варади посети летищата в София и Варна. Целта на пътуването му е била да се срещне с екипа си в България и да получи обратна връзка за представянето на компанията от служителите и партньорите си.