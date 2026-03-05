От години насам през кратки или по-големи времеви периоди на дневен ред излиза темата за изграждането на нова жп линия, свързваща София със столицата на Северна Македония Скопие. После темата за тази ключова част от Трансевропейския коридор №8 остава някъде назад.

Тази година обаче нещата сякаш наистина се раздвижиха. През ноември миналата година министрите на транспорта на България и на Северна Македония подписаха важно споразумение за изграждането на жп тунел между двете страни. Така отново беше възродена една идея, датираща отпреди повече от век - за изграждане на жп линия между София и Скопие.

Източник: iStock

През март 2026-а година железопътната свързаност между България и Република Северна Македония вече има фиксирана дата за завършване и това е 2030-а година. Това става ясно от прессъобщение на транспортното министерство. От него разбираме, че работата стартира и до четири години линията би трябвало да е факт.

Какво предстои?

Както Money.bg писа миналата година, общата стойност на българската част от проекта към момента възлиза на над 250 милиона евро. Финансирането е осигурено по линия на европейската програма "Транспортна свързаност" 2021 - 2027 година.

Източник: iStock

Предстои модернизацията на 17-километровата отсечка между Перник и Радомир, който предвижда изграждането на два нови тунела. Срокът за завършване е средата на 2029-а година. Втората част от големия жп проект от българска страна включва изграждането на 2,4-километрово трасе и пълна реконструкция на гара Гюешево. Тук инвестицията възлиза на около 50 милиона евро.

Железопътната линия София-Скопие стои като отворена тема пред българската общественост повече от 150 години. Първоначално линията е открита през далечната 1956 година, но движението по нея спира през 1994-та година поради лошото състояние на инфраструктурата.

Местни компании са назначени да рехабилитират линията през същата година, но това не води до нищо, след което лотовете са повторно търгувани. Предстоят десетилетия, в които нищо не се случва.

Повече от век след първоначалната идея железопътната връзка между България и Северна Македония пак е на дневен ред, напомняйки, че това е ключов елемент от европейския транспортен коридор №8, който трябва да осигури бърза връзка между Черно море и Адриатика по маршрута Дурас - Тирана - Скопие - София - Бургас/Варна. Дано наистина най-сетне да се случи.