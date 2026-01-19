Базираната в ОАЕ инвестиционна компания Envoled Investment се стреми да придобие базирания в Кипър конкурент Bitar Holdings Limited, който е собственик на северномакедонския доставчик на топлоенергия Balkan Energy Group (BEG) и акционер в комбинираната електроцентрала TE-TO. Новината съобщава местната Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), цитирана от SeeNews.

Bitar Holdings Limited е собственик на BEG, основния доставчик на топлинна енергия за столицата Скопие, както и на нейните дъщерни дружества, показва последният годишен отчет на BEG.

Базираната в Кипър компания притежава и 29,2% дял в базирания в Скопие оператор на комбинирана електроцентрала TE-TO и нейното дъщерно дружество TE-TO Gas Trade. TE-TO AD Skopje управлява комбинирана електроцентрала в Скопие с топлинна мощност от 160 мегавата (MW) и производствен капацитет на електроенергия от 220 MW.

Все по-скъпото парно в Скопие

От 1 декември 2025 г. цената на централното парно отопление в Скопие се увеличи средно с 5,9% поради планирани инвестиционни ремонти и модернизация на разпределителната мрежа, изградена в средата на миналия век.

Към днешна дата в Скопие с топлинна енергия за отопление се снабдяват около 65 000 потребители, централното парно отопление не е свързано с подаване на топла вода и потребителите използват бойлери за хигиенни нужди.

Дали новата сделка ще доведе до адекватна модернизация на топлоподаването и с времето до по-ниски сметки, още е рано да се каже.