Изграждането на високоскоростна железопътна линия в Северна Македония ще бъде най-значимият инфраструктурен проект както за страната, така и за цяла Югоизточна Европа и работата по този мащабен проект вече е в ход. Това заяви северномакедонският вицепремиер и министър на транспорта Александър Николоски, цитиран от местните медии.

Високоскоростните влакове ще донесат огромни икономически ползи за региона и ще намалят значително времето за пътуване от Скопие до Солун и Атина. Активно се работи и по железопътна линия, свързваща столицата на Северна Македония със София и Бургас.

"След дълъг период от време водим разговори с Гърция за връзки, за икономика, бизнес. Високоскоростната железопътна линия, колкото и да е от полза за Северна Македония, е много по-голяма полза за Гърция, особено след като ще отвори напълно пристанищата Солун и Атина за Централна Европа", коментира министърът.

Изграждането на високоскоростна железопътна линия, по която товарните влакове ще се движат със 120 км/ч, ще увеличи настоящите 12 милиона евро приходи на двете северномакедонски железопътни компании до 120 милиона евро още през първата година след изграждането ѝ, пише MIA.mk.

Източник: logistika.bg Коридор 8

Същото ще важи и за гръцките пристанища, което ще промени изцяло икономиката на целия този регион. Гръцките власти са се съгласили да започнат изграждането на двурелсова железопътна линия от Солун до Гевгелия през следващата година, а директорите на железопътните компании на двете страни съгласуват техническите детайли.

"Това ще означава, че пътуването от Скопие до Солун ще отнема 1 час и 20 минути, а до Атина - не повече от 4 часа, и аз вярвам, че това напълно ще промени начина на живот в тази част на Европа. Така че, високоскоростната железопътна линия ще се превърне в най-важния икономически инфраструктурен проект за цяла Югоизточна Европа", отбеляза Александър Николоски.

Източник: НКЖИ

От Скопие до Бургас по Коридор 8

Ако всичко върви по план между България и Северна Македония, през 2031, 2032 г. би трябвало да е възможно пътуване с влак от Скопие до Бургас, заяви вицепремиерът и министър на транспорта на Северна Македония, цитиран от БГНЕС.

Николоски потвърди, че на 4 ноември, когато приключат всички ограничения поради местните избори, ще бъде подписано споразумението за съвместното изграждане на трансграничния тунел по железопътната линия до България, както е договорено през юни тази година.

"През юни имахме среща със вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов в Истанбул, полезна и конструктивна среща, на която за първи път от почти година седнахме да разгледаме реалните проблеми, които са от инженерен, а не политически характер.

Като се има предвид, че срещата беше експертна по теми, които не са свързани с политика, защото изграждането на железопътна линия не е политика, намерихме много бързо решение", коментира Николоски.

Вече е договорено Северна Македония да изгради третата фаза на железопътната линия до България. Първата е построена, а втората се строи в момента. България ще инвестира 1,5 милиарда евро в изграждането, реконструкцията и модернизацията на железопътната линия, която минава от София през Перник до Гюешево, и ще изгради участъка от Гюешево до границата.

Ако всичко върви по план до няколко години ще има готова железопътна връзка между Скопие-София и Бургас.

Припомняме, че Панеоврепейският Коридор 8 трябва да свърже Адриатика с Черно море през Италия, Албания, Северна Македония и българските пристанища. Връзката е ключова за Военната мобилност на НАТО.