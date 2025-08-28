Правителството на Северна Македония обяви, че ще бъде стартирана нова процедура за избор на изпълнител за изграждане на железопътен участък между североизточния град Крива Паланка и българската граница, предават местните медии. Припомняме, че това е проект, който беше отменен миналата година.

"Вече текат подготвителни дейности и за пълна реконструкция на железопътната линия от Скопие до Кичево, която е част от ключовия за Европа Коридор 8. Пусната е в експлоатация линията от Куманово до Беляковце, работим и по участъка Беляковце - Крива Паланка. Това се случва на фона на финално споразумение с България относно свързването", заяви пред репортери транспортнитя министър на Северна Македония Александър Николоски.

По-голямата част от 315-те километра на коридор 8 минават през Северна Македония - Кичево, Скопие, Куманово, Беляковце и Крива Паланка, но няма връзки от Кичево до границата с Албания и от Куманово до границата с България (88,2 км).

Коридор 8 има за цел да свърже Адриатическо с Черно море. Проектът е част и от военната мобилност на НАТО в Югоизточна Европа. Трасето трябва да достига до италианските пристанища Бари и Бриндизи през Албания, Северна Македония и България - с ключови точки в Бургас и Варна. Коридорът обединява пътна, железопътна и съпътстваща инфраструктура.

България завършва жп връзката до Северна Македония до 2029-а година

Какво се случва от наша страна? Наскоро стана ясно, че България най-накрая завършва изграждането на железопътната връзка със Северна Македония. Националната компания "Железопътна инфраструктура" обяви обществени поръчки на стойност 576 милиона лева за изграждане на последните 2,4 километра от Гюешево до границата и за модернизация на участъка Перник - Радомир.

Строителството трябва да приключи до 2029 година, като с това България ще завърши своя дял от европейския транспортен Коридор 8, който свързва Адриатическо с Черно море.

Проектът за участъка Гюешево - граница включва не само изграждането на железопътната линия, но и пълна реконструкция на гара Гюешево. Тя ще се превърне от погранична в нов граничен пункт за обслужване на пътници и товари по външната сухоземна граница на Шенгенското пространство.

България вече работи и по проект за модернизация на железопътната линия към Гърция между Радомир и Кулата, заявиха от НКЖИ. В момента се подготвя меморандум за разбирателство между България, Румъния и Гърция, който се очаква да бъде подписан до края на септември.