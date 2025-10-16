Рекорден брой компании са се включили в тазгодишното издание на проучването Total Remuneration Survey (TRS Bulgaria 2025) за възнагражденията и придобивките на Mercer Marsh Benefits, което те определят като най-мащабното за пазара на труда у нас. В него са участвали 568 компании - с 5% повече спрямо миналата година - и над 136 хил. служители от 14 индустрии. Най-силно представени са секторите производство (143 компании) и високи технологии (138 компании).

Данните от TRS Bulgaria 2024 показват, че 37% от работодателите са увеличили персонала си през годината, докато при 4% има съкращения, а при половината броят на служителите остава без промяна. Най-голямо търсене има в информационните технологии, където и възнагражденията изпреварват средните за пазара с около 19%. Доброволното текучество остава стабилно - около 10%, като най-високо е в търговията на дребно (28%), а най-ниско във фармацията (8%) и при бързооборотните стоки (10%).

Източник: Mercer Marsh Benefits България

Средният ръст на заплатите за 2025 г. е 6% - съпоставим с нивата в Източна Европа (5.6%) и над тези в Западна Европа (3.3%). Компаниите обаче очакват през 2026 г. ръстът да се запази на същото ниво, без ускоряване. Без да посочват стойности от Mercer Marsh Benefits разкриват, че най-осезаемо увеличение се наблюдава в IT и фармацията, докато търговията на дребно остава под общата тенденция.

По региони София продължава да води по ниво на заплащане - средно с 4% над останалата част от страната. В производството разликата достига 19%, а за някои оперативни позиции - до 23%. Високите технологии и фармацията остават секторите с най-добри възнаграждения.

Според изследването основните критерии за увеличаване на заплатата остават личното представяне и резултатите на компанията. При оперативните служители ръстът достига 10.5%, докато при висшия мениджмънт е около 6%.

Източник: Mercer Marsh Benefits България

В проучването се отбелязва и влиянието на предстоящата европейска директива за равно заплащане, която трябва да влезе в сила през юни 2026 г. "Компаниите гледат консервативно към 2026 г., предвид икономическата реалност, като прогнозата за запазване на нивата на увеличение от тази година бяха потвърдени и през повторно блиц проучване", коментира Стела Юлзари, старши консултант в Mercer Marsh Benefits България.

За 93% от работодателите основният мотив за подготовка по директивата е спазването на закона, следвани от стремеж към конкурентоспособност и по-висока ангажираност на служителите. Сред ключовите предизвикателства са обучението на мениджърите и съгласуването на вътрешните политики.

Източник: Mercer Marsh Benefits България

Проучването отчита и разпространението на променливите възнаграждения - 83% от компаниите предлагат бонуси или премии, като най-често срещани са комисионните за продажби (46%). Делът на бонусите спрямо брутната заплата остава без промяна - 25% за висшия мениджмънт и 10% за оперативното ниво.

Сред допълнителните придобивки най-популярни са програмите за препоръки на служители (средно 900 лв.), коледните бонуси (300 лв.), ваучерите за храна (200 лв.) и здравните застраховки (47 лв.). Допълнителният платен отпуск средно е 5 дни.

Източник: Mercer Marsh Benefits България

На фона на стабилна, но слабо растяща икономика, технологичният сектор в Европа продължава да се развива, движен от инвестициите в изкуствен интелект, облачни решения и киберсигурност, отбелязват анализаторите на Mercer.