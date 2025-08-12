През второто тримесечие на 2025 г. българската икономика демонстрира устойчиви позитивни тенденции на пазара на труда, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Към края на юни броят на наетите лица достига 2.38 милиона, с 1.3% ръст спрямо първото тримесечие на годината и 1.5% увеличение спрямо същия период на 2024 г.

Сектори с най-голямо увеличение на заетостта

Сред секторите с най-значително нарастване на заетостта изпъкват "Хотелиерство и ресторантьорство" с впечатляващ ръст от 24.8% само за тримесечието, отразяващ началото на по-активния в този сектор летен сезон, но и възстановяването на туризма и засиленото потребление на услуги от пандемията насам. В края на юни те са близо 130 хил.

Друг сектор с положителна динамика е "Операции с недвижими имоти" (+3.5%), както и "Селско, горско и рибно стопанство" (+2.4%), който също е по-динамичен през пролетните и летни месеци.

В годишен план най-сериозен прираст се наблюдава в "Хуманно здравеопазване и социална работа" (+11.7 хил. души), "Строителство" (+7.8 хил.) и отново в "Хотелиерство и ресторантьорство" (+5.4 хил.). Това подчертава важността на социалните услуги и инфраструктурните проекти за пазара на труда. В края на юни заетите в първите два сектора са съответно 207 хил. и 138 хил.

Заплати: ръст и секторни различия

Средната брутна месечна заплата за второто тримесечие е 2 572 лв., което е с 5.3% повече спрямо първото тримесечие на 2025 г. и с 12.0% над нивата от второто тримесечие на 2024 г. Най-солиден ръст се отчита в сектор "Образование" (+21.2%), следван от "Държавно управление" (+17.9%) и "Добивна промишленост" (+8.5%).

В същото време секторите с най-високо заплащане продължават да бъдат "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" или познати като "ИТ" (5 551 лв.), "Финансови и застрахователни дейности" (3 763 лв.) и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" (3 592 лв.). Те са концентрирани в по-специализирани, технически и административни услуги с висока добавена стойност.

От друга страна, най-ниски средни заплати се наблюдават в "Хотелиерство и ресторантьорство" (1 581 лв.), "Селско, горско и рибно стопанство" (1 688 лв.) и "Други дейности" (1 780 лв.), което съответства на типичните за тези отрасли по-ниски маржове и сезонен характер на заетостта.

Частен срещу публичен сектор

Заплатите в обществения сектор бележат ръст от 13.8%, докато в частния растежът е 11.4%. Това отразява усилията за модернизация и увеличаване на възнагражденията в държавните структури, като същевременно частният сектор запазва стабилно развитие.

Един от публичните сектори, в които имаше значително увеличение на възнагражденията именно през второто тримесечие на годината, е този на сигурността. През март бе приет закона за държавния бюджет, в който беше предвидено увеличение на заплатите от над 50% за служителите на Министерство на вътрешните работи.