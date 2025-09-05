Според публикувани в петък данни на Националния статистически институт (НСИ) брутният вътрешен продукт (БВП) на страната през второто тримесечие на 2025 г. е нарастнало с 3.4% в сравнение с същия период на предходната година, а спрямо януари-март на настоящата - с 0.9%.

Така по текущи цени според предварителните данни, с които НСИ разполага, БВП възлиза на 52.363 млрд. лв. На човек от населението се падат по точно 8140 лв. от стойностния обем на показателя.

При среден за тримесечието валутен курс от 1.7256115 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 30.345 млрд. долара и съответно на 4717 долара на глава от населението.

Преизчислено в евро, което държавата ще приеме от 1 януари 2026 г., БВП е 26.773 млрд. евро, или по 4162 евро на калпак.

Според данните на НСИ създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) само през второто тримесечие на настоящата година възлиза на 45.264 млрд. лв.

През второто тримесечие на 2025 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.8%, което показва, че нараства с 0.3% спрямо второто тримесечие на предходната година.

В същия момент индустриалният сектор и този на услугите намаляват относителния си дял в БДС. Първият с минималните 0.1 процентни пункта до 27.4%, а вторият с 0.2% до 69.8 на сто.

Според данните на нацилната статистика в периода април-юни тази година за крайно потребление са изразходвани 80.1% от БВП, а инвестициите формират 19.0% от него. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

В сравнение с предходното през второто тримесечие на 2025 г. БВП нараства с 0.9%, а БДС в икономиката нараства с 0.7%. Също през разглеждания период крайното потребление расте с 1.8 на сто. За периода април-юни на годината износът на стоки и услуги се увеличава с 0.7%, а вносът намалява с 1.4%.

На годишна база БВП нараства с 3.4%, а БДС - с 2.8%. Според НСИ растежът на брутната добавена стойност се определя от увеличението при редица икономически дейности. В топ 3 влизат "Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа" (8.2%), "Строителство" (7.7%) и "Операции с недвижими имоти" (5.5%).

Източник: НСИ

В същия момент спад е регистриран при "Селско, горско и рибно стопанство" (4.0%) и "Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" (3.1%).

Крайното потребление расте с 8.3%, което се отразява за регистрирания икономически ръст.

В сравнение с второто тримесечие на 2024 г. през това на настоящата се наблюдава намаление при износът на стоки и услуги с 4.8%, докато вносът нараства с 0.1%.