Централната банка на Русия заведе иск срещу белгийския депозитар Euroclear в Арбитражния съд на Москва, за да търси обезщетение за причинени щети, съобщава The Moscow Times. Решението идва като отговор на това, което институцията определя като незаконни действия на депозитара, при които бяха замразени около 190 милиарда евро руски активи.

В официалното съобщение на ЦБ се посочва, че действията на Euroclear са довели до невъзможност тя да разполага със собствените си парични средства и ценни книжа. Допълнителен повод за правните действия стана обсъждането от страна на Европейската комисия на варианти за използване на тези активи за финансиране на Украйна.

Централната банка публикува и специално заявление, в което обещава да оспори всички преки или косвени действия на Еврокомисията по несъгласувано използване на руските активи. Банката на Русия счита предвидените в документите на ЕК мерки за незаконни и противоречащи на международното право, включително нарушаващи принципите на суверенния имунитет на активите.

На 11 декември повечето страни от Европейския съюз подкрепиха безсрочната блокада на руските активи, докато Русия не прекрати войната и не изплати репарации на Украйна. Въпросът за тяхното използване предстои да бъде обсъден на 18 декември.

След началото на пълномащабната война в Украйна западните държави блокираха общо 260 милиарда евро активи на руската централна банка, като повече от 210 милиарда от тях са в Европа, предимно в брюкселския депозитар Euroclear.

В началото на декември еврокомисията предложи на страните от ЕС да предоставят на Украйна репарационен кредит под залог на руските активи на стойност 140 милиарда евро, който трябва да бъде погасен след края на войната и руската компенсация за причинените щети.

Срещу този план обаче се изправиха Белгия, която вижда риск за собствената си икономика при евентуални ответни мерки от Русия, и Европейската централна банка.

Експерти смятат, че ако ЕС използва замразените резервни активи, Русия преди всичко ще разгледа конфискацията на европейски активи, замразени на специални сметки тип С в страната. В Русия са блокирани около 17 милиарда евро клиентски активи на Euroclear, а ръководителят на депозитара Валери Урбен изрази опасения от възможни ответни действия от Москва.