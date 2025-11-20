Гражданите на Русия няма масово да преминат към спестявания в цифрови рубли, тъй като съхраняването на средства по такива сметки ще бъде по-малко изгодно от обикновените банкови депозити. Това заяви съветникът на председателя на Банката на Русия Кирил Тремасов, цитиран от "Интерфакс".

"По цифровите рубли нищо няма да се начислява, този факт сам по себе си може да ви накара да се замислите дали ви трябват изобщо цифрови рубли. На потребителско равнище предимството на цифровата рубла не е очевидно. Затова вероятно няма да се случи някакъв масов преход на хората към цифрови рубли", каза той на среща със студенти в Томския държавен университет.

Той допусна, че някои по-напредничави руснаци ще пожелаят да изпробват новите технологии и ще отворят цифрови портфейли, но не се очаква засега те да съхраняват в тях значителни суми.

Дигиталната рубла представлява е цифрова валута, издавана директно от централната банка и съхранявана в специални електронни портфейли. За разлика от криптовалутите, дигиталната рубла е централизирана и напълно контролирана от Банката на Русия.

Проектът стартира пилотно през 2023 година с участието на ограничен брой банки и компании. Целта е да се създаде допълнителен инструмент за плащания, който да намали транзакционните разходи и да подобри прозрачността на финансовите потоци.

Дигиталната рубла функционира на блокчейн платформа, разработена от централната банка и позволява мигновени преводи между ползватели без допълнителни такси.

По думите на Тремасов, главните предимства на цифровата рубла ще бъдат видими в бюджетната сфера. Тя ще се окаже полезна за икономиката като цяло, тъй като ще позволи да се проследява цялата верига на плащанията.

Това означава по-голям контрол върху публичните разходи и възможност за таргетирани социални плащания, които не могат да бъдат пренасочени за други цели.

Въпреки технологичните иновации обаче, липсата на лихва върху цифровите рубли остава сериозна бариера за масовото им приемане от обикновените граждани, които предпочитат традиционните банкови продукти с доходност.