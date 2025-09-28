Партньорството между Северна Корея и Русия се задълбочи през последните години, като доведе участие на президента Путин във военния парад на азиатската страна, изпращане на корейски войници на фронтовата линия с Украйна и достъп на руски граждани - едни от малкото чуждестранни туристи - до новооткрития курорт "Вонсан". Сега в социалните мрежи се появиха ревюта на руснаци, които са посетили нов севернокорейски ресторант в Москва.

От "Верба" до "Пхенян"

Новото азиатско заведение се намира на мястото на бивш семеен руски ресторант. В него работят севернокорейски граждани, които са облечени в униформи като стюарди, разказва посетител в канала си "postolovkam" в Телеграм. Обстановката цели да пренесе клиентите в азиатската страна - музиката, списанията и телевизията са корейски, макар и някои от тях да са на руски език.

Според публикацията в ресторанта се предлагат традиционни ястия като рамен, кимчи, барбекю и бибимбап. За пикантна супа от соева паста, пилешки крилца, яхния от кимчи и задушен костур посетителят е платил 44 долара. Отбелязва обаче, че обслужването все още не е на достатъчно високо ниво.

В друго ревю клиентите се оплакват, че на входа им е поискан руски паспорт, за да удостоверят гражданството си.

Това не е първият подобен обект в страната. Петнадесет години по-рано в руската столица отваря врати "Koryo". Макар да е обявен за затворен още през 2021 година, в гурме форумите продължават да се появяват ревюта, разказва NK News.

Какви икономически цели изпълнява?

Зад привидно обикновения бизнес стои национална стратегия за заобикаляне на санкциите, наложени на страната от ООН, които забраняват изпращането на севернокорейски работници в чужбина. Отварянето на ресторанти в други страни не е необичайна практика, като най-популярните дестинации са Китай и Монголия. Целта им е да печелят чуждестранна валута.

Според Федералната държавна статистическа служба на Русия 13 221 севернокорейски жители са влезли в страната през 2024 г. Това е приблизително 12 пъти повече от предходната година. Повечето от тях са посочили образование като причина за преместването си, а по-малко - бизнес.