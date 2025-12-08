Обемът на износа на Южна Корея за 2025 година се очаква да достигне рекордно високо ниво, надхвърляйки 700 милиарда долара, съобщи информационна агенция Yonhap, позовавайки се на Министерството на търговията на страната.

За периода от януари до ноември, износът надхвърли във финансово изражение 640,2 милиарда долара, което вече надминава предишния рекорд от 2022 г., който беше 628,7 милиарда долара.

"Двигателите" на рекордния износ на Южна Корея са основни експортни стоки, като: полупроводници, автомобили, кораби и биоздравни продукти. Високи ръстове отбелязаха и доставките в чужбина на храни и козметика, които артикули набират популярност в световен мащаб.

Министърът на индустрията Ким Чун-куан подчерта конкурентоспособността на корейските стоки и изрази намерението си да разшири "положителния импулс" към малките и средни предприятия и местните кооперации.

Конкретно малките и средни предприятия тази година вероятно също ще поставят рекорд, като се има предвид, че през първите 11 месеца вече са изнесли в чужбина стоки на обща стойност 87,1 милиарда долара.

Принос за тези високи резултати има и диверсификацията на износа на Южна Корея. Страната увеличи доставките си за Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), както и за Европейския съюз и други региони. Преди износът на Южна Корея в значителна степен беше ориентиран към пазарите само на САЩ и Китай, посочват от ведомството.