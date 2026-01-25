През последните години корейската козметика навлезе гръмко не само на европейския, но и на световния пазар. Шампоани, маски за лице, кремове се появиха и в България и бързо станаха част от ежедневната рутина и на родните потребители. Каква обаче е причината за това?

Световна експанзия

Според Корейската асоциация за международна търговия (KITA) Южна Корея е изнесла козметика на стойност 3,61 милиарда долара само за периода от януари до април 2025 г. Тези данни показват, че азиатската страна изпреварва САЩ и се превръща във втория по големина износител на козметика в света след Франция.

Всъщност именно САЩ внася повече козметични продукти от Южна Корея, отколкото всяка друга страна, с което изпреварва дори Китай. Повишаването на износа с 15% до рекордните 5,5 милиарда долара само през първата половина на 2025 г. е в голяма степен резултат от силните продажби в Щатите и Европа, което е предпоставка страната да надхвърли 10 милиарда долара годишно, пише BBC. От друга страна, петнадесетпроцентните мита, които Доналд Тръмп наложи, предизвикват известна несигурност.

Източник: iStock

"В страни като Япония, Корея и Китай има по-голям интерес към неща като безупречна кожа. В Европа парфюмът е основната категория, а в САЩ гримът е по-популярен", обяснява пред медията Ким Сънг-хван - главен изпълнителен директор на Amorepacific - най-голямата южнокорейска компания в сектора.

Той обаче подчертава, че се забелязва тенденция за увеличаване на интереса на европейците към продуктите за грижа на кожата.

В опит да посрещнат новите желания на потребителите, западните компании започват да включват във формулите на продуктите си корейски съставки като оризова вода, а някои направо се "сдобиват" с източни марки. Така в края на 2024 г. L'Oréal придоби южнокорейски конгломерат, който включваше марката Dr.G, като заяви, че сделката ще помогне за задоволяване на нарастващото търсене на ефективна, но достъпна корейска козметика.

От друга страна, интензивната конкуренция причинява ниска печалба и висок процент на фалити на бизнеси. Според данни на правителството над 8800 козметични марки в страната са фалирали през последните години.

През декември управляващите официално признаха козметичната индустрия за стратегически национален актив и обещаха политики за подпомагане на производството и стимулиране на износа, вот на доверие в сектора и инвестиция като гаранция, че глобалният ѝ блясък ще продължи да се разраства.

На българския пазар

В България корейската козметика е достъпна както чрез онлайн магазини, така и в някои дрогерии. Почистващите продукти за лице варират между 12 и 25 евро в зависимост от марката и количеството. Кремовете могат да достигнат дори по-високи стойности - до 40 евро, а серумите са средно около 20-25 евро. Единичните маски за лице са на най-ниски цени, като в повечето случаи са между 2 и 5 евро.

Продуктите за коса пък варират между 10 и 25 евро в дрогериите, а в специализираните сайтове стигат до 40 евро. Предлагат се дори корейски паста за зъби и вода за уста, като цената на първите е около 4-6 евро, а на вторите - 9-10 евро.

Цената на грима не се различава особено от тази на по-известните световни и дори български брандове. Продуктите за устни (червило, балсам, олио) и очи (спирала, молив) пък се срещат на цени от 6 до 17 евро.

Защо са толкова популярни

Една от причините е постоянното развитие на козметичния сектор в страната. Нови формули на всеки няколко месеца, екзотични съставки (като слуз от охлюви) и нестандартни процедури - всичко това тласка индустрията напред, а автоматизацията на процеса намалява разходите значително.

Източник: Instagram / cinepolis_imperio2020

Много по-голямо влияние обаче оказва корейската култура, която през последните десет години не само се разпространява, но се и възприема успешно по целия свят и най-вече от Запада. От K-Pop групите BTS, Stray Kids и Blackpink до филмите и сериалите като Squid Game, KPop Demon Hunters и Parasite, които спечелиха редица международни признания и най-вече... фенове, които се възхищават на любимите си герои и артисти, на шарените им коси и така наречената "стъклена кожа". Всичко това ги подтиква да търсят продукти, с които да ги постигнат.

Социалните мрежи също оказват голяма роля. Клиповете, в които както инфлуенсъри, така и обикновени потребители публикуват как изпробват продукти и сравняват резултати привличат нови купувачи, които не са заинтересувани от корейската култура, а единствено от козметиката ѝ.

Негативи

Експертите обаче предупреждават, че свръхпопуляризирането на корейската козметика може да има и негативни последици.

Една от тях е налагането на корейските стандарти за красота. Постоянното излагане на подобно съдържание може да доведе до тревожност и други крайни състояния, особено сред по-младата аудитория.

Друг негатив от тази тенденция е свръхпотреблението. Много често рутините за грижа на кожата и косата, които се рекламират, включват няколко продукти, като броят им дори може да надвиши десет. Насърчаването на подобно поведение не е отговорно, предупреждават експертите.