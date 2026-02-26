Гръцката група ONEX Shipyards, чиято компания майка е базирана в САЩ, и южнокорейския корабостроителен гигант Hanwh, ще си партнират в корабоплаването, предават гръцките медии. Това е ясен сигнал, че Атина и Вашингтон искат да засилят влиянието на геополитическите си интереси.

Подписването на споразумение между ONEX Shipyards и Hanwha във Вашингтон е ясен индикатор за нарастващото сближаване между американските приоритети за национална сигурност и гръцките геостратегически интереси, пише Ekathimerini.

Чрез това индустриално партньорство в корабостроителния сектор се подчертава и засилва и оперативната роля на Гърция в по-широкия план на САЩ за реконструкция на глобалните вериги за доставки. Планът предвижда специфичен модел на съвместно производство и постепенен трансфер на ноу-хау към корабостроителниците Elefsis на ONEX в средносрочен план.

ONEX, която управлява две корабостроителници в Гърция, обяви, че сделката включва и проекти в производството на електроенергия, ефективността на корабостроителството и платформите за съхранение на енергия.

"Hanwha и ONEX обединяват сили, за да помогнат за връщането на производството на морска енергия в Съединените щати и за ускоряване на развитието на критична енергийна инфраструктура", заяви Панос Ксенокостас, главен изпълнителен директор на ONEX, в прессъобщение, цитирано от Reuters.

Администрацията на Доналд Тръмп обяви миналата година, че САЩ ще работят с Южна Корея, за да помогнат на затруднената американска корабостроителна индустрия и да получат подкрепа за производство на кораби в страната.

Америка подкрепя силно и усилията на Гърция да се превърне в енергиен център на Балканите и да снабдява Централна и Южна Европа с произведен в САЩ втечнен природен газ (LNG).