Най-голямото ни предимство са хората, които преподават при нас. Защото този жив контакт, който имаш с учител, не може да бъде заместен с изкуствен интелект. Това заяви в студиото на Money.bg Ваня Ананиева, основател и собственик на Езикови училища "Интелект".

"Имаме английски, немски, испански, италиански, френски и български за чужденци. Това е нещо, което започна да се търси много в последните години, заради недостиг на работна ръка от близките държави", разказа Ананиева.

Тя уточнява, че английският винаги е бил първенец, чисто като обем хора, които търсят. Немски и италиански също са много търсени.

В същото време акцентът върху персоналното внимание и качеството на преподавателите е това, което отличава Интелект от масовите приложения и платформи, базирани на изкуствен интелект.

26 години бизнес и над 90 хиляди обучени

"В рамките на тези години са минали над 90 хиляди обучения през нас", сподели Ананиева. Тя коментира, че да видиш резултатите от своя труд в живота на хората е невероятно. "Усещането е страхотно, когато срещна моите ученици от преди години. Имаме изключително много истории на хора, които са успели, заради това, че са положили усилие да научат език."

Въпреки успеха, бизнесът не е бил лишен от предизвикателства през годините. Преломните моменти, които изискват сериозни решения, включват дигитализацията, европейските програми за обучение и пандемията от COVID-19. "Първият сериозен момент беше осъзнаването, че не можем да продължаваме да бъдем аналогови в свят, който започва да става дигитален. Започнахме да развиваме сайта си през 2005 г. и това доведе до сериозен ръст", припомня Ананиева.

Вторият момент идва с оперативна програма на Европейския съюз за ваучери за заети лица през 2009-2010 г. Тогава Интелект трябва да обучи над 1150 души за година, без те да заплащат курсовете. "Това беше почти предфалитна ситуация - дължиш пари на учители, за наеми, за офис администрация, но трябваше да се справим", спомня си Ананиева.

И третият, може би най-значим момент, е март 2020 г., когато COVID-19 налага масовото преминаване към онлайн обучение. "Моята вътрешна съпротива беше голяма - смятах, че онлайн обучението няма да бъде толкова ефективно. Но нямахме избор. Резултатът днес е, че онлайн обучението е много по-смислено и доходоносно за бизнеса ни. Не сме ограничени само до София - имаме ученици в Америка, Нова Зеландия, Африка и цяла Европа", казва тя.

Ананиева споделя, че адаптацията към онлайн обучение е отнела около 3-5 месеца. Към днешна дата, съотношението онлайн - присъствено обучение е около 70 към 30%. Причините са както удобство, така и ефективност. "Хората виждат, че могат да научават език без да пътуват. Това е особено полезно за интровертите - онлайн средата им позволява да се изразяват без притеснение", обяснява Ананиева.

Екип и бъдеще

В момента екипът на "Интелект" наброява около 20 души на постоянно възнаграждение, с допълнителни сътрудници по проекти. "Екипът ни е като семейство. Когато имаш принадлежност, много трудно си тръгваш. Имаме колеги, които са започнали свои школи - аз винаги съм казвала да дойдат при мен за съвети. Гордост е да имаш сплотен и функциониращ екип", подчертава Ананиева и допълва, че изкуственият интелект е ценен помощник в работата им.

"Използваме го за компилиране на тестове, tailor-made анализи на ученици, препоръки за преподаватели. Това ускорява процеси, които преди отнемаха седмици", споделя тя и е убедена, че въпреки всичко AI няма да замести живия контакт с учител, поне засега.

Разбира се, няма как да се гради визия за бъдещето на езиковото обучение без да се вземе предвид развитието на технологиите.

"Изкуственият интелект ще бъде абсолютният приоритет. Ще промени начина, по който учим, но хората винаги ще имат нужда от качествено обучение и жив контакт", казва Ананиева.

В ролята на сериен предприемач

Ваня Ананиева е описвана като сериен предприемач, което не е случайно. Освен езиковите училища, тя развива различни бизнес инициативи. "Имам няколко различни посоки на бизнес. Най-голямото дете е "Интелект", което отглеждаме вече 26 години с моя съпруг и децата ни. След това през 2009 г. стартирахме агенция за преводи, а през 2015 г. - ескейп стая заедно с приятели", разказва тя.

През 2017 г. "Интелект" започва национално състезание по чужди езици за деца от цяла България. "Деца идват и се състезават в тридневен формат - писмено есе и устен изпит. Това е тежък формат, но срещаме най-добрите ученици в страната", допълва Ананиева.

През същата година, заедно с Константин Рачев, тя основава уебстудио "Фундаментал", специализирано в бранд идентичност, дигитални решения и стратегическа комуникация.

Социалната ангажираност също е част от бизнеса й. През 2016 г. създават голяма работилница за деца, където изработват картички и играчки за домове за деца, възрастни хора и хора с увреждания. По думите й това е началото на фондацията "Предай нататък", регистрирана на 13 март 2020 година, която тя управлява заедно с Георги Малчев.

Целия разговор гледайте във видеото!