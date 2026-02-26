Общо над 50 милиона евро инвестира компанията за авиационна поддръжка "Аеро Техник БГ" в изграждането и оборудването на ново ремонтно хале в базата си до столичното летище "Васил Левски", става ясно от пресинформация на Българската агенция за инвестиции (БАИ).

Тя връчи сертификат клас А на инвестиционния проект. Той е на стойност 15,85 млн. евро, но заедно със закупуването на земята, оборудването и т.н. вложението се увеличава многократно.

За проекта се знае още от лятото на 2024 г., когато документите за него бяха входирани в РИОСВ-София. Той включва халета, работилници и складове. На следващ етап ще се изгражда и офисна част.

Новото хале трябва да е готово още през май, като ще бъдат разкрити 125 нови работни места за висококвалифицирани специалисти.

"Аеро Техник БГ" извършва техническо обслужване на различни типове самолети - Airbus A318/A319/A320/A321, BAе-146/AVRO 146-RJ, АTR 42-400/500/72-212A, ATR 72-100/200 series, Boeing 737-300/400/500 и Boeing 737-600/700/800/900.

Тя предлага базово и линейно техническо обслужване на самолети - включително и демонтаж и разкомплектоване. Компанията има редица международни партньори.

Служителите на компанията към момента са около 400. Приходите за 2024 г. са близо 82,5 млн. лева, а печалбата е над 21 млн. лева.