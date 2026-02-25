От Dacia обявиха пускането на лимитирана серия на модела Duster, наречена Spirit of Sand. Тя ще бъде дотъпна ексклузивно за румънския пазар като в продажба ще бъдат пуснати едва 500 броя, съобщава Romania Jornal. Цената на автомобила е €28 990.

Тази напълно оборудвана лимитирана серия се откроява със серия графични елементи, разположени по цялата долна част на каросерията, акценти в цвят Copper Brown, черни 17-инчови алуминиеви джанти Tergan и антена с форма на перка акула.

Моделът е оборудван със защитен щит за двигателя и скоростната кутия, изработен от 6 мм дуралуминий.

Източник: Dacia

Вътре, Duster Spirit of Sand запазва комфорта на версията Extreme и го надгражда с функции като автоматичен климатик, многофункционално регулируема шофьорска седалка и волан, електрическа ръчна спирачка и адаптивен круиз контрол.

Пакетите "Студена температура" и "Паркинг" са интегрирани в стандартното оборудване, предлагайки отопляемо предно стъкло, отопляеми седалки и волан, детектор за мъртва зона, камера Multiview и предни и задни акустични сензори - елементи, които превръщат всяко пътуване в комфортно и безопасно изживяване. Duster Spirit of Sand е оборудван с хибриден двигател G 150 4×4.