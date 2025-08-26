Dacia Sandero е най-продаваният автомобил в Европа през юли, като това е четвъртата месечна победа за колата тази година, съобщава Romania Insider. Моделът беше най-продаваната кола на Стария континент и през месеците януари, февруари и март.

С надминаването на конкурентите си по продажби, Sandero сложи край на тримесечната серия, в която Renault Clio доминираше в тази класация, отбелязва Autonews.com.

След първите седем месеца на тази година в Европа бяха продадени над 150 000 бройки Dacia Sandero, като моделът, произведен в завода в Миовени, продължи тенденцията си от 2024 г., когато беше най-продаваният автомобил.

Само през юли Dacia продаде над 24 000 автомобила, което е с 9% по-малко в сравнение със същия месец на 2024 г. Въпреки това, моделът успя да оглави класацията този месец. Sandero се продав най-добре във Франция, Италия и Германия.

Източник: Dacia

Румънската автомобилна марка прави впечатляващо навлизане на европейския пазар на SUV автомобили с модела Bigster, който е добре познат и в България.

Кои са останалите марки?

След Dacia Sandero, най-продаваните автомобили в Европа са Peugeot 208, Volkswagen Golf, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tiguan и Dacia Duster. Dacia Sandero беше и най-продаваният автомобил в Европа през 2024 г. в ЕС, страните от Европейската асоциация за свободна търговия и Обединеното кралство.

Renault Clio и Volkswagen Golf последваха. Tesla Model Y се смъкна до четвърто място, но остана най-популярният модел електрически автомобил в Европа през 2024 година.

Във фабриката на Dacia в Миовени работят приблизително 6900 души, които произвеждат моделите Bigster, Duster, Logan, Sandero Stepway и Jogger. Заводът произвежда и части за други заводи на Renault, които сглобяват моделите Logan, Sandero и Duster.