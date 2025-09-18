Повлечено от завода на Dacia в северната ни съседка, производството на автомобили в Румъния спада и това говори за наличието на един традиционен за страната и иначе успешен бизнес, който днес се намира в задълчбочаваща се криза. Спадът е с 2,7% на годишна база до 346 800 бройки след първите осем месеца на тази година, предават местните медии.

Същевременно Ford Otosan надмина дъщерното дружество на Renault както през юли, така и през август, отбелязвайки най-голямото производство тази година.

Докладът на Асоциацията на румънските производители на автомобили (ACAROM) за производството на автомобили в двата завода в Румъния показва, че през август 2025 г. са сглобени 12 343 автомобила, от които 5213 бройки са сглобени от Dacia и 7130 от Ford, съобщава Economica.net.

През първите осем месеца на годината заводът на Dacia в Миовени е сглобил 185 490 бройки (-7,8% на годишна база), докато заводът на Ford Otosan в Крайова е сглобил останалите 161 310 бройки (+3,8% на годишна база).

Китайско производство. Вместо в Ловеч, в Тимишоара?

На фона на спадащото производство, в Румъния от лятото се водят бизнес преговори за изграждането на завод на китайската компания Great Wall. Както Money.bg писа през август, новото юридическо лице - Mind Automobile Part România SRL, вече е регистрирано чрез нидерландското дъщерно дружество на GWM, GWM Netherland Investment Holding.

Според анализирани от Profit.ro документи, адресът съвпада с централата и производствените мощности на румънския производител на осветителни системи Elba, който доставя компоненти за автомобилната индустрия. Основната дейност на местното дружество е "производство на електрическо осветително оборудване", а управлението е поверено на китайски гражданин.

Ходът е ясен сигнал за прехода на GWM в Европа от продажби на превозни средства към местно производство на компоненти. Предприятието в Тимишоара става част от глобалната Mind Group, която произвежда автомобилни компоненти като осветление и модули за управление на светлините, системи за управление на температурата, електрически задвижващи и контролни системи.