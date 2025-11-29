Китайските круизни оператори масово отменят пристанищата си в Япония, заради нарастващото дипломатическо напрежение между Пекин и Токио. Това обаче създава нови възможности за туристически дестинации като Jeju Island и Busan в Южна Корея.

Круизният оператор Adora Cruises е променил своя маршрут за декември — вместо да спира в японските портове Фукуока, Сасебо и Нагасаки, корабът остава по-дълго на остров Jeju в Южна Корея, съобщава Reuters.

Японски туроператор споделя, че е загубил до 80% от резервациите си за останалата част от годината заради тези промени.

Източник: iStock

Случващото се е важно за туристическия бизнес. Япония губи част от китайския круизен пазар, а Южна Корея се оказва основен реципиент на тази промяна.

"Ако отношенията между Китай и Япония се влошат допълнително, Корея би трябвало да спечели", коментират туроператори.

Японските компании и туроператори губят резервации, докато корабите трябва бързо да актуализират логистиката си — дестинации, портове, визови формалности. Това обаче отваря възможности за алтернативи. Ако човек планира круиз или морско пътешествие през региона, е добре да следи маршрути, прекъсванията и повишено търсене към Южна Корея. За Япония пък може да се появят по-изгодни оферти, ако ситуацията засегне цените и броя курсове.

Дипломатическата ситуация между Китай и Япония не е просто политика, тя вече променя курсовете на круизи и пренасочва туристически потоци. За пътуващите това означава оперативна "вратичка" към Южна Корея, за бранша — нужда от бърза адаптация.