Добрата реклама и репутацията могат да повишат цената на продукт много по-бързо от инфлацията и значително над действителната му стойност. Това явление се забелязва с нашумели нетрадиционни за европейския пазар продукти като матча, японски палачинки, канелени рулца, "бъбъл" чай и други, но много по-лесно се отличава сред утвърдени бизнеси като Apple, Nike и... Disney.

С колко са се увеличили цените?

Една от най-известните забележителности в света са увеселителните паркове Disney World. Макар културните различия, филмите на компанията са символ на детството в целия свят, а героите им са пример за подражание. Тридесет години след създаването на студиото, Уолт Дисни предприема иновативна и рискована крачка в развлекателния сектор, като открива първия Disneyland в Калифорния в средата на 50-те години на двадесети век.

Източник: GettyImages

Възползвайки се от популярността на героите си, новият му бизнес става толкова успешен, че в следващите десетилетия компанията отваря тематични паркове в Париш, Хонконг, Токио, Шанхай и други. До 1960 г. около 5 милиона души годишно посещават калифорнийския Disneyland, като през първите пет години от дейността си, паркът е помогнал за увеличаване на брутния доход на Walt Disney Productions от 27 милиона долара на близо 70 милиона долара. Така той превръща неособено популярно, шумно и мръсно забавление за възрастни в оживял символ на детството.

Днес за някои посещението на Disneyland е мечта, а за други - традиция. Оказва се обаче, че цените са се увеличили значително през последните години и инфлацията не е единствената причина за това. Така например обикновен сладолед във формата на Мики Маус струва 2,75 долара през 2009 г., а днес цената му е над два пъти по-висока - 6,50 долара. Дори да се вземе предвид инфлацията, стойността му не надвишава 4,22 долара, разказва Business Insider.

Източник: iStock Images

При други продукти като емблематичните миши уши също се забелязва увеличение от 67%, а при геврека то достига 108%. При цената на входа то е 44% над инфлацията, като от 2015 до 2025 година билетът е станал от 829 долара - 1629 долара.

За сравнение, при откриването таксата за деца е била 0,50 долара, а за възрастни - 1 долар, като за атракциони се е доплащало между 0,10 и 0,35 долара. Дори да се вземе предвид общото покачване на цените, то релевантните стойности в момента щяха да бъдат съответно 6 и 12 долара, а за съоръженията - между 1,20 и 4,20 долара.

Билетът на втория парк, открит през 1971 година, е 3,50 долара или 26 долара в наши дни... все още далеч от актуалните му стойности. През 80-те години става 15 долара (50 долара), като през следващите десетилетия продължава да се увеличава едновременно с откриването на нови атракциони.

Страничен бизнес или спасителен пояс

Обяснението на компанията за увеличаващите се цени са повишаващите се разходи за труд и инвестициите в нови съоръжения. Експертите обаче смятат, че причината са ниският интерес към по-новите проекти във филмовия сектор и недостатъчно успешното навлизане на пазара на стрийминг услугите.

Макар анимациите на Disney все още да привличат интереса на младата аудитория, игралните филми и сериали не се радват на подобен успех сред порасналите поколения, особено в сравнение с конкурентите им Netflix, Paramount и други.

Източник: iStock

Компанията закъсня с навлизането на пазара на стрийминг услугите, като стартира платформата си Disney+ чак през 2019 година, когато Netflix имаше над 140 милиона абонати. Оказва се обаче, че привличането на постоянни потребители не е ефективно в сравнение с огромните инвестиции на студиото, като в един момент загубите достигат дори 11 милиарда долара.

Така компанията е принудена да разчита повече на парковете си, които не остават незасегнати от пандемията. Според Business Insider обаче от 2022 година подразделението на Disney, в което влизат парковете и круизите, генерира 70% от приходите, превръщайки се в най-големия източник.

Това подтиква изпълнителния директор да инвестира в работещия сегмент, като през 2025 година увеличава разходите от пет на осем милиарда долара. Обяви и въвеждането на 4 нови кораба и 14 атракции.

Ще успее ли да задържи посетителите си?

Всяка година си мисля: "Е, къде е моята точка на пречупване? Кога ще кажа: "О, това е твърде много за годишна карта?", споделя редовна посетителка пред бизнес медията.

През 2016 година Disney World има нов изпълнителен директор - Боб Айгър. Той прави кардинална промяна, като въвежда така нареченото "сезонно ценообразуване". При него стойността на билетите се формира, като се вземат предвид сезонът, почивните дни и интензивността на посещаемост, като се класифицират в три категории - евтини, редовни и пикови.

Така например цените се увеличават през лятото и ученическите ваканции, а през януари отбелязват минимум, като дори достигат 100 евро, показва проверка на билетите за Disneyland Paris.

Източник: iStock

"Ако сте похарчили милиарди долари за изграждането на тези атракционни съоръжения, които са отворени 365 дни в годината, просто не е ефективно да ги държите пълни догоре няколко седмици, а през останалото време - не толкова", коментира експерт пред изданието.

От друга страна, средната стойност на еднодневните билети се е увеличила с близо 100 долара, а през първото тримесечие на 2017 г. парковете и курортите на компанията са отбелязали ръст на приходите с 6%.

Осем години по-късно проучване на The Wall Street Journal показва, че 74% от хората смятат преживявания като увеселителните паркове, круизите и курортите на Disney за недостъпни. За да намалят това усещане, от компанията разработват еднодневен билет от 50 долара за деца между 3 и 9 години, който трябва да влезе в употреба от май месец тази година.

За сметка на това, някои от другите услуги като доплащането за пропускане на опашките е поскъпнало (около 450 долара над билета), а други са станали от безплатни - платени (автобус от летището до хотела).

Постепенно "светът, в който мечтите оживяват" се превръща именно в обратното - една мечта, чиято реализация остава все по-далеч от средностатистическото семейство. Засега компанията залага на печелившия сегмент от бизнеса си, но предстои да видим докога този "спасителен пояс" ще продължи да привлича посетители предвид високите цени и намалената покупателна способност на потребителите.