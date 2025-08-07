Disney отчете стабилен растеж за второто тримесечие на годината, като приходите от увеселителните паркове компенсираха спада в традиционните телевизионни канали. Така омпанията изненада пазарите с по-добри от очакваните резултати, след като отчете нетна печалба от 5,3 милиарда долара. До този резултат допринесе и данъчно облекчение в размер на 3,3 милиарда долара, което ѝ позволи да надмине прогнозите на Уолстрийт за 2,3 милиарда долара. Коригираната печалба на акция достигна 1,61 долара - с 16% повече спрямо година по-рано и над очакваните 1,44 долара.

Въпреки притесненията за забавяне на потребителската активност в САЩ, разходите на посетителите в парковете на Disney във Флорида и Калифорния са се увеличили през тримесечието до юни, отбелязва отбелязва Financial Times. Това е довело до ръст от 22% в оперативната печалба от американските паркове, достигайки 1,7 милиарда долара."Потребителите в днешно време като цяло са склонни да плащат за стойност", коментира през CNBC резултатите главният финансов директор на Disney Хю Джонстън.

Силното представяне на парковете в САЩ контрастира със спада в традиционните телевизионни мрежи на компанията, сред които ABC, Disney Channel и Freeform, където приходите са се свили с 15% спрямо година по-рано до 2,3 милиарда долара. Джонстън обясни това със "съществуващия преход от линейна телевизия към модели, ориентирани директно към потребителя" и допълни, че "спад в двуцифрени стойности не е изненадващ."

Докато линейните канали продължават да се свиват, Disney откри нов тласък в стрийминг услугите си. Приходите от тях нараснаха с 6% спрямо година по-рано до почти 6,2 милиарда долара, което увеличи оперативната печалба в този сегмент до 346 милиона долара за тримесечието. Disney+ е добавила 1,8 милиона абонати през периода, достигайки почти 128 милиона към края на юни.

След добрите резултати през вторрото тримесечение компанията повиши прогнозата си за цялата финансова година, като леко увеличи очакванията за печалба спрямо предходното тримесечие. Главният изпълнителен директор Боб Айгър заяви, че е "доволен от творческите успехи и финансовото представяне". Акциите на Disney поевтиняха с над 3% по време на сутрешната търговия в сряда, като годишното им увеличение се сви до около 2,4%. Ден по-рано компанията обяви, че ще продаде 10% дял в ESPN на Националната футболна лига (NFL), докато се подготвя за важното пускане на стрийминг платформа за спортния канал на 21 август, по-късно този месец.