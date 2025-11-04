Spotify прогнозира по-висока от очакваната печалба за четвъртото тримесечие, опирайки се на стабилен ръст на потребителите и на ефекта от ценовите корекции през годината. След публикуването на резултатите акциите на компанията поскъпнаха с над 5% при предварителната търговия във вторник.

Шведската платформа отчете силно трето тримесечие - приходите ѝ нараснаха със 7% до 4,27 млрд. евро, над прогнозите на анализаторите. Броят на премиум абонатите е достигнал 281 млн., или с 12% повече на годишна база, докато общият брой месечно активни потребители е нараснал до 713 млн. Spotify очаква през последното тримесечие те да се увеличат до 745 млн., а платените абонати - до 289 млн. души.

Компанията прогнозира оперативна печалба от 620 млн. евро за четвъртото тримесечие - над средните очаквания на пазара. Подобрението идва след цяла година на строги мерки за оптимизация на маркетинговите и персоналните разходи, както и по-ясен фокус върху дългосрочната рентабилност.

Spotify продължава да разширява предлаганите услуги с нови функции, сред които дългоочакваният режим за висококачествено възпроизвеждане (lossless audio, който е достъпен от скоро) и интелигентни AI плейлисти, създавани динамично според вкусовете на слушателите. Компанията отбелязва и ръст от 36% при потребителите на аудиокниги и 37% увеличение на времето за слушане, основно сред по-младата аудитория.

Наскоро Spotify обяви партньорство с OpenAI, което позволява на потребителите да свързват профила си с ChatGPT и да получават персонализирани препоръки за музика и подкасти чрез разговорни команди - ход, който цели да засили ангажираността на потребителите.

Това са и първите резултати след обявената промяна в ръководството - основателят и изпълнителен директор Даниел Ек ще стане изпълнителен председател от януари, когато компанията преминава към структура с двама главни директори.

През август Spotify актуализира цените на премиум абонаментите си в Европа и България - част от глобална политика, обхващаща още региони като Азия, Африка и Латинска Америка. У нас индивидуалният план вече струва 10,99 лв., Duo - 15,49 лв., а Family - 19,49 лв. Компанията аргументира промяната с нарастващите разходи за поддръжка и инвестиции в нови услуги.