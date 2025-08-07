Spotify обяви, че от септември тази година месечната такса за индивидуалния Premium абонамент в Европа ще се увеличи с 1 евро. Така от сегашните 10,99 ще се увеличи на 11,99 евро, или поскъпване с малко над 9 на сто. Това е поредното поскъпване в рамките на последните две години, като компанията аргументира решението си с необходимостта от инвестиции в нови функции и подобряване на рентабилността. То е част от глобално увеличение, което обхваща още региони като Азия, Африка и Латинска Америка.

Spotify обяснява, че промяната е свързана с нарастващите разходи за поддръжка на платформата и разширяване на предлаганите услуги. През последната година компанията въведе нови функции като AI плейлисти, които се създават динамично според вкусовете на потребителя, достъп до аудиокниги в някои пазари без допълнителни такси, както и нови формати за съдържание, включително видео подкасти и кратки клипове.

Шведската стрийминг компания ще уведоми всички засегнати абонати по имейл поне 30 дни преди влизането в сила на новата цена.

На този етап няма информация дали българския пазар, където цената за индивидуалния Premium план е 9,99 лв.(4,99 евро), ще бъде засегнат. Последно тя бе актуализирана през септември 2023 г., когато Duo и Family плановете също бяха променени и станаха съответно 13.49 и 16.49 лв. Според проучване на изследователски център "Тренд" по поръчка на Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) през 2023 г. 25% от българите, слушащи музика, го правят чрез музикална стрийминг платформа. 34% пък от тях използват платен абонамент, а сред платформите Spotify е тази, която се използва най-много с платената си версия - 38%.