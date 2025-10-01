Основателят на Spotify Даниел Ек се оттегля от поста главен изпълнителен директор, за да поеме ролята на изпълнителен председател на борда, съобщи стрийминг гигантът от Стокхолм. Новината доведе до спад от над 3% в акциите на компанията.

От 1 януари 2026 г. Ек ще бъде заменен от двама ръководители, които ще станат съизпълнителни директори: Густав Сьодерстрьом (главен директор по продукти и технологии) и Алекс Норстрьом (главен бизнес директор). Двамата, които понастоящем са и съпрезиденти, ще се отчитат директно пред Ек.

Промяна само на хартия

Spotify заяви в прессъобщение, че преходът "формализира" начина, по който компанията функционира от 2023 г. насам, като Сьодерстрьом и Норстрьом вече са поели голяма част от стратегическото развитие и оперативното изпълнение.

"Тази промяна просто привежда титлите в съответствие с начина, по който вече работим", коментира Ек. Той обясни, че вече е прехвърлил значителна част от ежедневното управление и стратегическата посока на двамата си заместници.

В новата си роля Ек ще се концентрира върху "дългосрочната перспектива" - стратегия, разпределение на капитала, регулаторни усилия и решения, които ще оформят следващото десетилетие за Spotify.

Той подчерта, че ролята му няма да бъде церемониална, както често се случва в САЩ. В Европа изпълнителният председател обикновено е "доста активен в бизнеса" и действа като представител пред определени заинтересовани страни като правителства.

Ек продължава да вижда възможности за растеж, включително в "огромна част от света, която не е свикнала със стрийминга" - от Азия до Африка. Въпреки че почти 700 милиона души използват Spotify месечно, много региони все още не консумират музика по този начин.

Ек също така посочи изкуствения интелект като ключова област за развитие. "Ще продължа да ни насърчавам да гледаме отвъд ъгъла и да се фокусираме върху дългосрочното", каза той.

Моделът с повече от един CEO

Spotify се присъединява към нарастващ брой компании, експериментиращи със съвместно ръководство. Netflix се управлява съвместно от Тед Сарандос и Грег Питърс от 2023 г., а Oracle прие подобна структура по-рано този месец. Comcast обяви вчера, че Майк Каванах ще споделя поста с Брайън Робъртс от 2026 г.

Има обаче и лоши примери. SAP изостави този управленски модел по време на пандемията с мотива, че кризата изисква "силно и недвусмислено управление".

От основаването на Spotify преди около 20 години, платформата трансформира музикалния бизнес. Днес компанията разполага с почти 700 милиона абонати, библиотека от над 100 милиона песни, 7 милиона подкаст заглавия и 350 000 аудиокниги.