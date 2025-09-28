Музикалната индустрия достигна дъното през 2014 година, неспособна да се адаптира към дигиталната ера, но 11 години по-късно се завърна с рекордни приходи. Моделът се промени драстично - от физически продажби на CD, винил и касети към стрийминг на платформи, което преписа правилата за печелене на пари, пише El Pais в свой материал.

След достигането на пика от приходи през 2001 година, музикалните компании започнаха кръстоносен поход срещу пиратството и незаконните изтегляния, без да предложат на потребителите удобни легални алтернативи. Фирмите, които се вкопчиха в бизнес модел от друга епоха, едва оцеляваха. Консолидацията беше брутална - от шест големи играча останаха само три: Universal, Sony и Warner, които поглътнаха десетки по-малки лейбъли. Това трио, известно като "мейджърите", сега генерира близо две трети от глобалните приходи от записана музика.

Пристигането на Spotify беше искрата, която избута индустрията в дигиталната ера. Шведската компания изгради модел, който направи слушането на музика онлайн достъпно и легално чрез лицензионни споразумения с музикални компании, които получават процент от рекламните приходи - и то на поносима за меломаните цена.

През 2011 година стриймингът генерираше 400 милиона долара, а до 2024 година надхвърли 20,4 милиарда долара, според IFPI - глобалната търговска организация на звукозаписната индустрия. "Spotify демократизира музиката", признава пред изданието висш международен ръководител от един от трите мейджъра.

В същото време обаче платформата направи по-трудно изкарването на прехрана от записана музика. "Сега хората имат повече шансове песните им да бъдат чути, но и да се наложи да доставят пици на следващия ден", коментира испанският певец Виктор Мануел, ожесточен критик на индустрията. Причината е ясна - отчисленията за изпълнителите с по-малка фенбаза не са големи.

Spotify се защити в годишния си доклад за 2024 година, посочвайки рекордните 10 милиарда евро, изплатени на индустрията. "Преди десет години топ изпълнителят в Spotify генерираше малко над 5 милиона долара. Днес има над 200 артисти, които са надминали този праг", отчита докладът. Около 12 милиона групи и изпълнители са качили музиката си в Spotify - няма да намерите магазини с толкова много различни CD-та.

Системата за плащане варира между над 300 стрийминг платформи онлайн. В Spotify възнаграждението зависи от типа членство. "Приходите от безплатния модел могат да бъдат само една десета от това, което генерира същият брой платени стриймове", обяснява ръководител от един от мейджърите.

Каталозите на хит музиканти от миналото - известни в индустрията като legacy acts, се превърнаха в стабилен, повтарящ се и изобилен източник на доходи за мейджърите. При Sony и Universal някои източници оценяват, че legacy каталозите представляват до 70% от стрийминг приходите им. Тези каталози натрупват милиони изпълнения по целия свят във всички нива на членство и не изискват поддръжка или нови инвестиции от лейбълите.

Ето защо продажбите на каталози се превърнаха в звездните сделки в бизнеса, често включващи астрономически суми. Инвеститори като Blackstone изкупуват цели репертоари. Лиор Тибон, основател и изпълнителен директор на Duetti - инвестиционна фирма, специализирана в инди музика, обяснява, че достъпът до данни е отворил вратите на музиката за финансови инвестиции. Прогнозите, простиращи се почти десетилетие напред, позволяват изчисляването на бъдещи печалби от каталог или песен.

Goldman Sachs прогнозираха в скорошен доклад, че глобалният музикален пазар ще достигне 200 милиарда долара до 2035 година, подхранван от развиващите се пазари и стремежа на индустрията да открие нови начини за монетизиране.

Отвъд записаната музика, лейблите се диверсифицираха в мениджмънт и дори промоция на живи концерти - област, която те избягваха през ХХ век заради рисковете. Според Goldman Sachs това е един от най-бързо растящите сегменти с най-ярки перспективи и това, което позволява на много артисти да изкарват прехраната си. Защото, както се казва, музиката не е само за слушане - тя е и изживяване.