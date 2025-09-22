Някои от най-големите и най-известни световни компании днес, с нетно богатство от милиарди или дори трилиони долари, са започнали бизнеса си в...гараж. Силициевата долина в Калифорния е дом на няколко международни корпорации, които днес са синоним на успеха - като Google или Hewlett-Packard, пише Yahoo Finance. Нека си припомним как е започнало всичко при пет от най-успешните бизнеси в света, започнали от гаражи в Америка.

Amazon

Според GeekWire, гигантът в онлайн търговията на дребно Amazon някога е бил една много скромна идея, измислена от Джеф Безос в гаража на къща във Вашингтон, която той е наел през 1994 г. Той е напуснал работата си в Ню Йорк, работейки в хедж фондове, и е направил крачка напред, за да програмира сайта, който ще се превърне в Amazon, припомня Business Insider.

Първоначално създадена само за продажба на книги, днес Amazon продава почти всичко, което можете да си представите, а компанията има пазарна стойност от 2,48 трилиона щатски долара.

Източник: iStock

Google

През 1998 г. жена на име Сюзън Войчицки и съпругът ѝ Денис Тропър отдават под наем гаража си на двама докторанти от Станфордския университет в Менло Парк, Калифорния, за да им помогнат с тежката ипотека, пише Business Insider. Тези студенти са Лари Пейдж и Сергей Брин. Момчетата имат идея за нова търсачка, която да революционизира начина, по който хората търсят информация в интернет. Основателите на компанията наемат Войчицки като свой 16-ти служител и Google се превръща в една от най-успешните компании на всички времена. Днес компанията струва над $3 трилиона.

Източник: iStock

Hewlett Packard (HP)

През 1938 година Бил Хюлет и Дейв Пакард се местят в Пало Алто, Калифорния. Двамата наемат малък гараж близо до кампуса на Станфордския университет, където създават HP. Любопитно е, че през 2007 година къщата, на която принадлежи гаражът, беше включена в Националния регистър на историческите места от Националната служба на парковете в САЩ. По-рано, през 1989-а година, споменатият гараж е признат за официалното място на раждане на Силициевата долина. Пазарната капитализация на HP за 2025-а година е в размер на $26,4 милиарда.

Източник: Wikipedia

Dell

Майкъл Дел, основателят на Dell computers, е само на 19 години през 1984 г., когато напуска колежа, за да се посвети на бизнес идеята, която ще се превърне в Dell computers. Според уебсайта на Dell, той работи в гаража си извън кампуса в Остин, Тексас. До 1985-а година компанията проектира и изгражда Turbo PC, оборудван с процесор Intel® 8088, работещ на 8MHz, 10MB твърд диск и 5,25-инчово флопи устройство. Днес компанията струва $88,7 милиарда.

Източник: youtube.com

Microsoft

Компютърният гигант, който ни донесе Windows, също е започнал дейността си в гараж - в Албакърки, Ню Мексико. Основателите Бил Гейтс и Пол Алън са се местили между този гараж и мотел Sundowner, като в гаража са написали първата версия на своя компютърен програмен език BASIC - специфичен за ранния персонален компютър, известен като Altair 8800, разбираме от уебсайта на Microsoft.

През 1980 г. основателите подписват договор за създаване на операционна система за първия персонален компютър на IBM. След това, през 1985-а година, Бил и Пол представят първата си версия на Windows. Днес пазарната капитализация на технологичния гигант е $3,78 трилиона.

След тези примери може би не е трудно да разберем защо идеята за стартиране на бизнес именно в гараж е придобила митичен статус, особено отвъд океана.