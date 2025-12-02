Куриерската компания "Еконт" обяви, че поетапно ще прекрати всички пощенски услуги до началото на пролетта на 2026 г. Компанията ще се оттегли от предлагането на пощенски писма, малки пратки, парични преводи и разпространение на рекламни материали. Стратегията е насочена към префокусиране на дейността върху логистиката и куриерските доставки, които според ръководството представляват основното търсене от страна на клиентите.

Решението беше съобщено от Николай Събев в личния му профил в социалните мрежи и в официално обръщение до клиенти и партньори. В съобщението се посочва, че "усилията да се поддържат тези услуги не носят добавена стойност" и че премахването им ще позволи "вдигане на стандартите за куриерска услуга в България". Компанията планира да се съсредоточи върху обслужването на физически лица и онлайн търговци, като инвестира в усъвършенстване на логистичните си процеси.

"Премахваме излишното и акцентираме усилията си върху най-важното", казва Събев. По думите му, в сектора настъпва момент на специализация, при който фирмите трябва да избират между това да предлагат всичко и това да бъдат най-добри в едно конкретно направление. "Времето за специализиране на логистичните компании от "правим всичко" до "правим нещо, но най-добре от всички" е настъпило", посочва още той.

В официалната позиция се подчертава, че настоящата трансформация е част от по-широка визия за развитие. Целта е "Еконт" да се превърне в "иновативна платформа за съвършени логистични услуги", изградена върху уроци, научени през годините, и прилагани чрез адаптивни бизнес модели. Компанията ще продължи да развива решения, насочени към потребители, които търсят сигурност, бързина и надеждност при доставките.

Промените в предлаганите услуги започват незабавно и ще се въвеждат постепенно. След завършването на процеса компанията ще оперира изцяло като логистичен оператор, ориентиран към куриерски доставки и управление на малки пратки.