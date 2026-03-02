Скок на цените и намаляване на предлагането - това вероятно ще се случи от края на май с жилищата в София, предлагани за краткосрочно настаняване в платформи като Booking и Airbnb. Такава е прогнозата на бранша, а причината е влизането в сила на нов европейски регламент, който ще внесе прозрачност на пазара.

А той е много голям. По време на специализиран форум в края на януари стана ясно, че легловата база в сегмента на ваканционните имоти (над 8700 легла) за първи път изпреварва тази в 4-звездните хотели. Активните обяви за столицата според компанията BnB Manager са между 3300 и 4100.

От години има цели големи бизнеси, изградени около управление на апартаменти за краткосрочен наем.

Сега обаче предстоят промени. За какво става въпрос - тази пролет платформите ще трябва да обменят информация с Единната система за туристическа информация и освен това ще се премахват обяви от домакини, които не са си издали уникален регистрационен номер, издаден от общината.

Според Захари Миленков от компанията Rentify новите правила ще доведат до поскъпване с минимум 15 на сто на краткосрочното настаняване в София. Причината - до момента близо една трета от домакините не са плащали данъци и такси в пълен размер.

"Тези 15% са минимумът, с който пазарът ще се балансира. Тук влизат корпоративният данък, патентният данък и всички съпътстващи административни разходи, разбити по месеци", обясни той пред economic.bg.

Нещо повече - правилата правят "отдаването като физическо лице почти нерентабилно", защото включват задължителна ДДС регистрация, патентен данък, туристически данък и данък върху доходите. Очакването на Миленков е да отпаднат собствениците, които подбиват цените, като укриват данъци.

По думите му е възможно и след влизането в сила на регламента НАП да започне ревизии за минали периоди.

На този фон, в София има три големи компании за управление на имоти "с чисто корпоративен метод", а навлизането на нови играчи е почти невъзможно поради факта, че "цената на нощувка в София е почти константна от 6 години насам, докато инфлацията в сектора е над 50%".

Захари Миленков е на мнение, че бъдещето принадлежи на т.нар "хотейлизация", в която туристите очакват не просто място за преспиване, а и редица услуги, характерни до момента за хотелското настаняване.