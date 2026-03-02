От 5 март автомобилите на Google Street View се връщат по пътищата на България. До края на октомври те ще изминат над 20 000 километра, за да обновят изображенията в Google Maps и да отразят промените в градската среда и пътната инфраструктура.

В следващите месеци характерните коли с 360-градусовите камери на покрива ще бъдат засечени в над 30 населени места. Сред тях са София, Пловдив, Бургас, Хасково, Видин, Враца, Пазарджик, Сандански, Петрич, Самоков, Ямбол и други. Обиколката обхваща както градски улици, така и ключови пътни връзки между населените места - маршрути, които ежедневно се използват от граждани, бизнеси и туристи.

За последно колите обиколиха България точно преди година, но изминаха по-малко разстояние.

Защо обновяването има значение

Инфраструктурата се променя динамично - изграждат се нови квартали, индустриални зони, пътни участъци и обществени пространства. Редовното заснемане позволява тези трансформации да бъдат отразени в Google Maps, което улеснява ориентирането, планирането на маршрути и предварителното проучване на дадена локация.

По данни на компанията платформата има над 2 милиарда активни потребители месечно по света и съдържа информация за повече от 250 милиона бизнеса и обекти. За местната икономика това означава по-добра видимост и по-лесно откриване на търговски обекти, хотели, ресторанти и производствени зони. Над 10 милиона уебсайта и приложения използват Google Maps Platform, за да достигат до своята аудитория.

Източник: Google

Street View все по-често се използва не само като навигационен инструмент, а и като средство за предварителна оценка на локации - от туристически маршрути до потенциални инвестиционни терени.

Как работи технологията

Автомобилите на Street View са оборудвани със специализирани 360-градусови камери, които заснемат панорамни изображения на околната среда. Преди публикуване кадрите преминават през автоматизирана обработка, която замъглява лица и регистрационни номера, за да гарантира защита на личните данни.

Потребителите могат да поискат допълнително замъгляване на хора, автомобили или имоти чрез бутона "Съобщи за проблем" в долния десен ъгъл на съответното изображение в Google Maps.

Обиколката започва в началото на март и ще продължи до есента, като целта е картата на България да остане максимално актуална в една от най-използваните дигитални платформи в света.