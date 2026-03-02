Жилищният пазар се превърна в най-ясното огледало на икономическите режими в Китай и България. В Китай корекцията в сектора след дългово-движения суперцикъл остави цели жилищни комплекси частично празни, а в някои региони цените са спаднали с над 50% спрямо пиковете. Имотът там вече не е инструмент за ускорено натрупване на богатство, а актив в процес на преоценка, натежал от свръхпредлагане и отслабено доверие.

В България картината е противоположна. Годишният ръст на цените от 15.4% поставя страната сред най-бързо поскъпващите пазари в ЕС, подкрепен от ниски ипотечни лихви между 2.5% и 3.2%, рекордна банкова ликвидност и силно вътрешно потребление. Имотът продължава да бъде основният носител на "чувство за богатство" на домакинствата, въпреки демографския спад и ограничената регионална диверсификация.

Двата пазара се движат в противоположни посоки, но и двата сигнализират за едно и също: недвижимите имоти вече не са просто актив, а индикатор за това доколко обществото вярва в устойчивостта на своя икономически модел.

Източник: Getty Images

Китай и България навлизат в 2026 г. от противоположни страни на имотния цикъл, но и двете икономики се сблъскват с една и съща структурна промяна: пренастройване на очакванията за работа, богатство и бъдеще.

Китай коригира след дългово-движен имотен суперцикъл. България ускорява цените на жилищата в среда на демографски спад. Едната икономика страда от излишък на бетон. Другата - от излишък на концентрация на капитал в недвижими активи.

Разликата започва от растежа. Китай се движи около 4.0-4.5% реален растеж през 2026 г. - значително под историческите си двуцифрени нива. България расте с около 2.7%, според консенсуса на ЕБВР, което е над средното за еврозоната, но под потенциала ѝ, ограничен от недостиг на работна сила и демография. И двете икономики растат. И двете усещат таван.

Инфлационната картина е още по-показателна. В България годишната инфлация по HICP е 2.3% към януари 2026 г., при месечен ръст от 0.6%. Това е близо до средното за еврозоната, но остава леко по-високо заради натиск върху заплатите в сектора на услугите. В Китай инфлацията е под 1%, с риск от дефлационни импулси, произтичащи от слаб вътрешен спрос и корекция в имотния сектор.

Китай се бори с недостиг на доверие. България - с натиск върху цените на активите. Паричната рамка също очертава различен режим.

България от 1 януари 2026 г. е част от еврозоната. Депозитната лихва на ЕЦБ е 2.00%, което създава реална лихвена среда около нулата до леко положителна спрямо инфлацията. Въпреки това, лихвите по жилищните кредити остават ниски - между 2.5% и 3.2% номинално - а банковата система разполага с рекордна ликвидност. Резултатът е продължаващ кредитен импулс и 15.4% годишен ръст на цените на имотите.

В Китай картината е обратна. Имотният пазар е в структурна корекция. В някои региони цените са спаднали с над 50%. Огромни жилищни комплекси стоят частично празни. Там имотът вече не е двигател на "чувството за богатство", а спомен от предишен цикъл.

Точно тук се появява поведенческата аналогия. В Китай младежката безработица е 16.5%. Част от младите се оттеглят от агресивната кариерна надпревара, търсейки евтин живот в по-малки градове. Движението "lying flat" е икономическа реакция на отслабваща възвръщаемост от усилието.

В България младежката безработица е 12.3%, при обща безработица около 4.2%. Пазарът на труда е стегнат, но проблемът е структурен - несъответствие между уменията и нуждите на бизнеса. Вместо ранно "пенсиониране", наблюдаваме друга динамика: миграция и концентрация. София акумулира икономическа активност, докато цели региони остават демографски празни.

Китай има призрачни градове. България има призрачни области.

Нетната миграция за 2025 г. е около -2 960 души. Естественият спад на населението продължава. Това означава, че имотният бум в България се случва в контекст на намаляващо население. Тази диспропорция е ключова.

Докато в Китай излишното предлагане натиска цените надолу, в България ограниченото качествено предлагане в големите градове и евтиният кредит поддържат ценовата динамика нагоре. Разликата е циклична. Рискът е структурен.

И в двата случая имотът играе централна роля в социалния договор. В Китай имотът вече не гарантира богатство. В България имотът все още символизира сигурност и конвергенция.

Но ако доходите не растат със скоростта на цените, "чувството за богатство" става зависимо от ликвидността, а не от производителността. А производителността в България остава ограничена от демография и структурни инвестиционни дефицити извън столицата.

Разликата между двете икономики не е в това коя расте по-бързо. Разликата е в посоката на корекцията.

Китай коригира след прекомерен оптимизъм и свръхинвестиции. България рискува да натрупа локален дисбаланс в имотите в среда на ограничен човешки капитал.

И двете икономики се адаптират към по-нисък хоризонт на очаквания. В Китай младите намаляват амбицията си. В България амбицията се концентрира географски, а регионалното изоставане се задълбочава.

Истинската история не е за призрачните градове или за 15% ръст на имотите. Тя е за начина, по който домакинствата пренастройват поведението си, когато моделът "работи повече - печели повече - купи имот - изкачи се" започне да губи универсалност.

Когато хоризонтът се свива, икономиките не спират да растат. Те започват да растат по-тясно - географски, социално и психологически. И това е режимна промяна, не циклично отклонение.

Материалът е с аналитичен и образователен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.