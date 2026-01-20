Икономиката на Китай нарасна с един от най-бавните темпове от десетилетия миналата година, според официални данни, публикувани днес, докато властите се борят да преодолеят постоянно ниските потребителски разходи и дълговата криза в сектора на имотите в страната, пише AFP.

Въпреки че ръстът от 5% беше в съответствие с годишната цел на Пекин - ниска цифра, която анализаторите оприличиха на политическо комфортно одеяло - наблюдатели предупредиха, че то се движи до голяма степен от износа и прикрива слабото настроение на място. И като знак за предстоящата работа за лидерите, данните също показаха значително забавяне през последното тримесечие на годината, нараствайки с 4,5%, както се очакваше.

"Въздействието на промените във външната среда се задълбочи", признава служителят на Националното статистическо бюро (NBS) Кан И. "Вътрешното противоречие на силно предлагане и слабо търсене е видно и все още има много стари проблеми и нови предизвикателства в икономическото развитие", казва той.

Докато разчитането беше в съответствие с целта на правителството от "около 5%" - което позволява на длъжностните лица да обявят победа - китайските потребители остават разтревожени за по-широката икономика и високата безработица.

Това се случва, въпреки че властите смекчиха фискалната политика и субсидираха подмяната на домакински артикули в неуморен опит да увеличат разходите. Политиките и мерките за стимулиране на потреблението ще продължат и през 2026 г., отбеляза Канг, включително схема за замяна на стари домакински уреди. "Постепенното прилагане на политики за премахване на необоснованите ограничения в сектора на потреблението ще подпомогне растежа на потреблението", коментира експертът.

Източник: Getty Images

Преувеличена сила?

Цифрите днес също показаха растеж на продажбите на дребно, ключов индикатор за потреблението, който се забави до 3,7% през миналата година от 4% през 2024 г. А за декември показанието достигна 0,9% на годишна база - най-слабият темп от края на 2022 г., когато приключиха строгите мерки за нулева Covid. Спадът в продажбите вероятно отразява отслабващото въздействие на потребителските субсидии, пише Зичун Хуанг в Capital Economics.

Като цяло цифрите вероятно "преувеличават силата на икономиката."

Междувременно промишленото производство се увеличи с 5,9% през 2025 г., леко забавяне спрямо предходната година, докато увеличението от 5,2%, наблюдавано през декември, е подобрение спрямо темпото през ноември.

"Данните за дейността през декември показват, че растежът на производството е набрал известна инерция в края на годината, но това до голяма степен се дължи на устойчивия износ. Очакваме растежът тази година да бъде поне малко по-мек, отколкото през 2025 година."

Длъжностни лица имаха желание да посочат фабричната дейност на Китай, която леко се повиши през декември, за да осигури неочаквана сребърна подплата за иначе неубедителния край на годината. Ключова мярка за индустриалното здраве, индексът на мениджърите по покупките в производството, достигна до 50,1 миналия месец, според данни на NBS, точно над границата от 50 пункта, разделяща свиванията от експанзиите.

Цифрите не са били положителни от март. Дори ключовият имотен сектор в Китай, който някога е бил основен показател за икономическата сила на страната, не успя да преодолее дълговата криза, въпреки намаляването на лихвените проценти и разхлабването на ограниченията за закупуване на жилища.

Инвестициите в дълготрайни активи в Китай се свиха с 3,8% през 2025 г., отразявайки възстановяване на баланса след десетилетия на големи разходи за имоти и инфраструктура. По-широкият жилищен пазар остава муден, като инвестициите в недвижими имоти са намалели със 17,2% миналата година.

Излишък от трилиони долари

Завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом миналия януари и възобновяването на ожесточена търговска война между двете най-големи икономики в света добавиха към проблемите на Пекин. Китайският президент Си Дзинпин и Тръмп постигнаха условно примирие, когато се срещнаха в края на октомври, като се споразумяха за спиране на болезнените мерки, които включват високи тарифи за добро.

Официалните данни показват, че китайският износ за САЩ се е сринал с 20% през 2025 г., но това е имало малко влияние върху търсенето на китайски продукти другаде. Силният износ остава ярка точка в мътната икономическа картина въпреки тежката търговска война.

Търговският излишък на Китай достигна рекордните 1,2 трилиона долара миналата година, като официални лица възхваляваха "нов исторически връх", постигнат от други търговски партньори. Доставките до Асоциацията на нациите от Югоизточна Азия са се увеличили с 13,4% на годишна база, докато износът за Африка е нараснал с 25,8%. Износът за Европейския съюз също е нараснал с 8,4%, въпреки че вносът от блока е намалял.