УМБАЛ "Света Марина" - Плевен представи най-новата роботизирана хирургична система Da Vinci от пето поколение - единствена по рода си в Източна Европа и сред най-високите постижения на съвременната медицина.

Технологията позволява извършването на високопрецизни минимално инвазивни операции през миниатюрни разрези, което значително намалява травмата за пациента и ускорява възстановяването.

На официалната пресконференция основателят на болницата и пионер на роботизираната хирургия у нас акад. д-р Григор Горчев подчерта, че Плевен е център на роботизираната медицина вече близо две десетилетия. Именно тук през 2008 г. е извършена първата подобна операция в Източна Европа.

Източник: УМБАЛ Света Марина

Той съобщи, че новият робот вече е в клинична употреба и лично е оперирал с него предишния ден. Системата въвежда революционна тактилна обратна връзка, която позволява на хирурга да "усеща" тъканите - функционалност, недостъпна досега при роботизираните операции.

Новото поколение Da Vinci разполага с 10 000 пъти по-голяма изчислителна мощност спрямо предходния модел и анализира оперативни данни в реално време. Вградени сензори следят концентрацията на хирурга и при отклоняване на погледа системата автоматично блокира, елиминирайки риска от неволни движения.

Това повишава безопасността при сложни интервенции, особено в онкологията, урологията, гинекологията, гръдната и коремната хирургия.

Проф. Славчо Томов акцентира върху потенциала за телехирургия - възможност водещ специалист да оперира пациент от хиляди километри разстояние с минимално забавяне на сигнала. Според него това е следващата голяма стъпка в развитието на хирургията.

Ползите за пациентите включват минимална кръвозагуба, по-нисък риск от усложнения, по-малко болка и значително по-бързо възстановяване. Системата е особено ценна и при пациенти с наднормено тегло, при които традиционната хирургия крие по-високи рискове.