Американската минна компания KoBold Metals, подкрепяна от милиардерите Джеф Безос и Бил Гейтс, влезе в спор с белгийския AfricaMuseum за достъп и дигитализация на колониални архиви, свързани с минералните ресурси на Демократична република Конго.

Става въпрос за стотици метри архивни рафтове с милиони документи и стари геоложки карти, които описват как са картографирани и експлоатирани природните богатства на Конго по време на белгийското колониално управление. Компанията предлага да сканира и дигитализира материалите и да ги направи публично достъпни, аргументирайки се, че страната се нуждае от повече инвестиции в проучвания, а това изисква свободен достъп до данни.

От музея, който работи с конгоанските власти и с подкрепата на ЕС по отделен проект за дигитализация, отказват да предоставят управлението на архивите на частна компания. Според ръководството подобен ход би противоречал на научната и институционалната етика, а геоложките архиви се разглеждат като публичен актив, до който не може да бъде даван ексклузивен достъп.

Спор насред ресурсна "война"

Спорът се развива на фона на засилващата се глобална конкуренция за критични суровини. Демократична република Конго разполага със значителни залежи на литий, мед, кобалт и колтан, като по оценки на местното министерство на мините около 90% от потенциала остава неизползван. САЩ задълбочават стратегическото си партньорство с Киншаса с цел да гарантират доставки на материали за батерии, електроника и отбранителната индустрия и да намалят зависимостта от Китай.

KoBold Metals използва изкуствен интелект за откриване на нови находища на мед, литий, никел и кобалт. През последния си инвестиционен рунд компанията набра $537 милиона, с което пазарната й оценка достигна близо $3 милиарда. Сред инвеститорите са фондът Breakthrough Energy на Гейтс и структури, свързани с Безос. До момента стартъпът е привлякъл общо около $1 милиарда финансиране.

Компанията вече притежава разрешителни за търсене на литий и други минерали в Конго и твърди, че действа по искане на местното правителство, включително по отношение на дигитализацията на данни, съхранявани в Белгия.

От Брюксел обаче подчертават, че архивите са достъпни при определени условия и че всякакви действия трябва да са съобразени с белгийското и европейското законодателство.