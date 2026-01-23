Blue Origin, ракетната компания на основателя на Amazon Джеф Безос, обяви в сряда амбициозни планове за изстрелване на над 5400 сателита, които да създадат нова комуникационна мрежа, наречена TeraWave, съобщават световните агенции.

Тя ще предлага непрекъснат интернет достъп по целия свят с възможност за прехвърляне на огромни обеми данни значително по-бързо от конкурентните услуги.

TeraWave е насочена към корпоративни клиенти, дата центрове и правителствени институции, като се различава от конкурентите си, които обслужват предимно обикновени потребители.

Blue Origin заявиха, че при максимална си скорост системата ще позволява качване и изтегляне на данни с до 6 терабита в секунда - показатели, които надхвърлят значително възможностите на настоящите комерсиални сателитни услуги. Сателитите ще бъдат разположени в ниска и средна околоземна орбита.

Компанията планира да започне разполагането на своята констелация през четвъртото тримесечие на 2027 година. Въпреки внушителния брой сателити, Blue Origin все още ще има далеч по-малко апарати в орбита в сравнение със Starlink на Илън Мъск, която в момента доминира пазара на сателитен интернет с над 9000 сателита в орбита и около 9 милиона клиенти.

Безос навлиза във все по-пренаселен пазар на сателитен интернет. Интересно е, че сред конкурентите на TeraWave е и самата Amazon - технологичният гигант, който превърна Безос в мултимилиардер и на чийто борд на директорите той продължава да е изпълнителен председател, след като се оттегли от поста главен изпълнителен директор през 2021 година.

Сателитната инициатива на Amazon, преименувана наскоро от Project Kuiper на Leo, е засилила дейността си през последната година. Компанията е изстреляла 180 сателита от април миналата година чрез серия от ракетни изстрелвания, осъществени от партньори като United Launch Alliance и SpaceX.

Amazon цели да изгради констелация от 3236 сателита в ниска околоземна орбита за обслужване на бизнеса, правителствата и потребителите. Миналия ноември компанията даде достъп на избрани потребители преди големия си комерсиален старт.

Blue Origin е преди всичко ракетна компания, основана от Безос през 2000 година. През ноември тя постигна значителен успех, като успешно приземи ракетния ускорител на своята New Glenn ракета след изстрелване на двойка космически апарати на NASA - постижение, което преди това само SpaceX беше осъществявала.