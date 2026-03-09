Турският индустриален гигант Şişecam обяви, че новата му производствена линия за стъкло с покритие в България вече работи. Инвестицията е в размер на 20 милиона евро, като очакването е да "укрепи капацитета на компанията за производство на продукти с добавена стойност за европейския пазар на архитектурно стъкло".

Капацитетът на новата инсталация е 6 милиона квадратни метра годишно. Това е втората линия за стъкло с покритие в "Тракия Глас България", като двете ще работят паралелно.

От компанията посочват и че разрастването ще доведе до разкриването на десетки нови работни места.

"С допълнителния капацитет, получен чрез инвестицията в новата линия, Şişecam има за цел да снабдява европейския пазар с по-големи количества решения с добавена стойност, включително високотехнологично покрито стъкло с висока светлинна пропускливост и максимална топлоизолация, стъкло, безопасно за птиците, и нагряваемо атермично стъкло за автомобилната промишленост", посочват от компанията.

Şişecam има още две текущи инвестиции в същия сегмент - нова линия в завода в Тарсус с годишен капацитет от 7 милиона квадратни метра, както и такава в Северна Италия за 6,5 милиона квадратни метра. Така този тип инсталации ще станат общо 7 в рамките на групата.

"Общият капацитет за производство на покрито стъкло ще се увеличи до 48,1 милиона квадратни метра. Този мащаб ще ни позволи да отговорим на нарастващото търсене на покрито стъкло с по-балансирана и ефективна производствена структура, като същевременно подкрепим портфолиото си от продукти с добавена стойност и капацитета си за генериране на парични потоци. Благодарение на своята модерна технология и високо ниво на автоматизация, новата линия ще допринесе положително и за оперативната ни рентабилност", подчерта изпълнителният директор на Şişecam Джан Юджел.

Şişecam е сред най-големите инвеститори в Североизточна България, като има заводи за плоско и автомобилно стъкло и стъклени изделия. Общите приходи за 2024 г. са близо 340 милиона евро. Работещите за Şişecam у нас са около 2300.