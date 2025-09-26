Датският производител на изолации Rockwool започна изграждането на нова производствена линия в завода си в окръг Прахова в съседна Румъния с инвестиция от 150 милиона евро. Разширението ще удвои производството на базалтова вата за изолации до края на 2027-а година, съобщава Romania Insider.

Компанията е световен лидер в предоставянето на изолационни решения, базирани на вата, както на битово, така и на индустриално ниво. Rockwool има около хиляди служители в десетки страни, работещи във фабрики на 3 континента (Европа, Северна Америка и Азия). Корпорацията има глобална мрежа от центрове за продажби, дистрибутори и партньори.

Дружеството участва в проекти като обновяването на Айфеловата кула в Париж, изграждането на O2 Arena в Лондон и на летището в Хонконг.

Компанията присъства на румънския пазар от 27 години. Първоначално стартира бизнеса си само с офис за продажби в страната. През 2018-а година строи първия си завод за 50 милиона евро в Румъния и разкрива 450 нови работни места.

Източник: Rockwool

Новият завод в северната ни съседка ще използва технология на електрическа пещ за топене на вулканична скала - процес, който се очаква значително да намали емисиите в сравнение с конвенционалните методи.

"Инвестицията подчертава дългосрочния ангажимент на компанията към румънския и регионалния пазар. Вложението отразява нашата увереност в потенциала на местния и регионалния пазар и ни позволява да затвърдим водещата си позиция в сектора на изолациите. Нашето решение се оказа още по-необходимо в контекста на големи законодателни промени", коментира пред местните медии Флорин Попеску, регионален директор на Rockwool Balkans.

Нови регламент за пожарна безопасност на Румъния, който влезе в сила през май, налага по-голямо използване на негорими материали при изолацията на фасади и покриви.

"С влизането в сила на новия регламент за пожарна безопасност, значението и важността на решенията на Rockwool са още по-очевидни", добавя мениджърът.

Изолацията от каменна вата на Rockwool е класифицирана като клас A1, което означава, че е напълно негорима, и може да издържи на температури над 1000°C.