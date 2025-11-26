Китайският електронен гигант Xiaomi отвори първия си физически магазин в Румъния като част от по-широка стратегия за засилване на присъствието си на местния пазар. Допълнително разширяване на продажбите на дребно е планирано за 2026 година, съобщава Romania Insider.

Новият обект компанията, разположен в търговския център ParkLake в Букурещ, е първото директно управлявано търговско пространство на компанията в страната и представя близо 40 продуктови категории. Магазинът в Букурещ предлага пълния спектър от екосистемата на Xiaomi, включително смартфони, таблети, преносими устройства, телевизори, домашни уреди с изкуствен интелект, електрически скутери и други решения за мобилност.

Клиентите ще могат да разгледат водещи модели смартфони, както и роботизирани прахосмукачки, пречистватели на въздух, смарт аксесоари за дома и монитори, с помощта на екип от шест консултанти.

"Откриването на първия ни собствен магазин в Румъния бележи важен момент в еволюцията на Xiaomi на местния пазар. [...] Румъния е един от най-динамичните пазари в Централна и Източна Европа и нашата инвестиция във физически продажби на дребно отразява дългосрочния ни ангажимент към този регион и към общността на Xiaomi", заяви пред местни репортери Линшан Женг, мениджър на Xiaomi Румъния.

Източник: iStock

Към момента Xiaomi е на второ място на румънския пазар за смартфони, като държи 18% дял през третото тримесечие на 2025 г., според данни на Canalys и Omdia, цитирани от компанията.

Новият магазин на китайския гигант в мола ParkLake в Букурещ е част от глобалния план за разширяване на търговията на дребно на Xiaomi. Компанията обяви, че вече оценява възможностите за допълнителни локации в Румъния и обмисля откриването на нови физически магазини през 2026 година, в зависимост от пазарните условия и потребителското търсене.

Компанията също така планира да разшири продуктовата си гама през следващата година, като представи големи домакински уреди като перални със сушилни, хладилници и климатици, като по този начин допълнително разшири присъствието си на румънския пазар.

Xiaomi Corporation е основана през април 2010 година и е листната на основната борса на Хонконгската фондова борса от 9 юли 2018 година. Това е една от водещите компании за смартфони в света, като нейните продукти се предлагат в повече от 100 страни.