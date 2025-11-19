Всичко започва преди повече от 30 години - през 1994 година, когато Пламен Панайотов и неговата съпруга Живка започват да продава канцеларски материали на сергия във Варна. Днес едва ли са много хората, които не са чували за магазин "Слънчоглед", но едно е сигурно - повечето от художниците и от креативните хора в България са техни клиенти.

Това обаче невинаги е било така.

"Първият ни магазин, по-скоро склад за кашоните от сергиите, беше в едно мазе. И в един момент госпожа Панайотова взе мъдрото решение, че вече е време да направим нещо по-сериозно, в което хората мога да влязат, да не клечат. Да можем да напишем фактура, да можем да посрещнем клиент" спомня си Пламен Панайотов.

"Първият ни касов апарат го регистрирахме през 1994 година. Преди това продавахме на "Синьото пазарче" във Варна, което е еквивалент на "Площад Славейков" в София. След това вече имахме постоянен адрес", разказва Живка Панайотова.

Двамата разказват, че през успехът на техния бизнес се е случвал постепенно с времето и че винаги са били изцяло погълнати от него. Дълго време успяват да се справят сами, но един момент изпитват естествената нужда от по-големи инвестиции.

"В началото бяха т. нар. "клек шопове", ако ги помните. И сергията на открито, където те вали дъжд и те духа вятър, гониш тетрадки по улицата и химикалки, като задуха по-силно. Следващият етап, когато се местиш в магазин и имаш съвсем други отговорности. Трябва да плащаш наем, трябва да плащаш осигуровки, данъци и работата става далеч по-сериозна", казва собственикът на "Слънчоглед" - Арт, Хоби и Крафт Материали".

Панайотови споделят, че намират правилния за тях бизнес партньор за развитието на семейната компанията в лицето на ПроКредит Банк, благодарение на която си осигуряват допълнително финансиране.

"Първият сериозен бизнес кредит, който взехме беше именно от ПроКредит Банк и аз не вярвах, че може да има такава банка и това сериозно го казвам. Защото госпожата, с която работехме по онова време буквално се раздаде. Кредитът беше за нов склад, в който се намираме и в момента.

Преди това бяхме в един друг, който беше меко казано мизерен. Служителката от банката дойде на място и то много пъти, искаше да види за какво става въпрос, да научи всичко, наистина се раздаде. Това се случи преди около 7 години и още тогава като видях банкирането как работи и си казах - най-накрая да мисли някой за клиента. Работата с тях е бърза и лесна, с тях съм на 200%.

Ние използваме главно инвестиционни кредити за недвижими имоти. Така купихме склада, така купихме и магазина в София. Преместихме го и го разширихме. И релокирането се отрази доста позитивно на бизнеса", казва Панайотов.

"Използваме допълнителното офинансиране не точно експанзия, но за оптимизация. Например, за рампа за разтоварване, електрокар, палетни колички - да можем да движим стоката на колела, което ни осигурява скорост", коментира Панайтова.

Тя допълва, че към днешна дата искат да доведат бизнеса си в голяма степен до саморегулираща се система, използвайки както ERP, така и сайта. Работят и по включване на чатбот, който ще отговаря на често задавани въпроси от клиенти.

"Може би това за нас е най-голямото предизвикателство - как да се оттеглим плавно, без да се усети липсата ни. Голям плюс за нашия бизнес е, че попадаме на точните хора в точния момент. Успяваме да задържим екипа си и имаме дългогодишни служители, включително такива, които участват активно във взиманията на решения", подчертава съсобственичката на магазин "Слънчоглед".

Семейство Панайотови обобщават, че ще продължат да се доверяват на ПроКредит Банк за развитието на техния бизнес и съветват предприемачите, които тепърва създават собствен бизнес добре да избират правилните си партньори. И най-важното от всичко - винаги да слушат клиентите си, но когато взимат решения, да ги взимат с ексела.