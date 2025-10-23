Предложените данъчни увеличения, предназначени да мобилизират държавните финанси на Русия, докато войната в Украйна продължава, се очаква да засегнат един на всеки 10 собственици на малък бизнес, съобщава Reuters. Много от предприемачите казват, че няма да имат друг избор, освен да затворят или да преминат в сивата икономика.

Русия постепенно повишава вътрешните данъци от 2023 г., втората година от войната, включително данъците върху доходите на физическите лица и корпоративната печалба, за да се справи с военните разходи, които сега са на най-високото си ниво от Студената война.

Новият данъчен режим, включващ мярка за намаляване на годишния праг на приходите за данъчни облекчения по ДДС за малкия бизнес до 10 милиона рубли (123 000 долара) от 60 милиона рубли, ще влезе в сила през 2026 г., в очакване на одобрение от парламента.

"Това е шок за всички малки предприятия", казва Сергей Борисов, ръководител на лобито на малкия бизнес "Опора", една от няколкото групи, които написаха писмо миналата седмица до председателите на двете парламентарни камари в опит да спрат инициативата.

Съгласно данъчните предложения, предприятията с годишни приходи между 10 милиона и 250 милиона рубли, които понастоящем са освободени от плащане на ДДС, ще трябва да плащат ДДС до 5% и ще трябва да наемат счетоводители, които да се занимават с данъчните им дела. Опора твърди, че мярката ще засегне 700 000 предприемачи или една десета от целия предприемачески клас.

Една трета от 11 000 собственици на бизнес, анкетирани от Опора, заявиха, че ще бъдат готови да затворят, а подобен дял казаха, че може да се наложи да преминат в неформалната икономика и да спрат да плащат данъци напълно.

"Години наред работехме по опростената данъчна система, която беше ясна и удобна. Сега разходите ни ще се увеличат и не знаем как ще оцелеем", коментира Сергей Пахомов, който управлява магазин за хранителни стоки в центъра на Москва.

Малките и средните предприятия представляват повече от една пета от брутния вътрешен продукт (БВП) на Русия

Мярката идва в допълнение към предложението за повишаване на общата ставка на ДДС от 20% на 22%, което се очаква да генерира около 1 трилион рубли, за да помогне за финансирането на военните разходи и да ограничи нарастващия бюджетен дефицит.

Малките и средните предприятия представляват повече от една пета от брутния вътрешен продукт (БВП) на Русия, според последните налични данни от Министерството на икономиката, и наемат 31 милиона души, около 40% от общата работна сила. Русия определя малките и средни предприятия като тези, които наемат до 250 души и генерират до 2 милиарда рубли годишни приходи. Правителството очаква да събере 200 милиарда рубли от мерките.

"Опора" е изчислила, че допълнителните разходи за бизнеса биха достигнали до 420 милиарда рубли, което е двойно повече от допълнителните бюджетни приходи. Лобистките групи са предложили да се определи прагът за плащане на ДДС на 30 милиона рубли, вместо предложените 10 милиона рубли.

"Макар и да не се оспорва неоспоримата необходимост от увеличаване на приходите във федералния бюджет за гарантиране на националната отбрана и сигурност, е важно да се отбележат изключително негативните последици за сектора на микробизнеса", се казва в писмото на лобистките групи.

Изправен пред критики, министърът на финансите Антон Силуанов заяви в парламента, че е готов да коригира предложението, но не даде подробности.

Секторът вече се е възползвал от държавна подкрепа

Секторът се е възползвал от значителна държавна подкрепа под формата на данъчни облекчения, субсидии за заеми и наем на офиси, както и от стартиращи грантове, които са помогнали на малките фирми да оцелеят по време на пандемията от COVID-19 и да се адаптират към икономическите последици от войната.

Министерството на финансите на Руската федерация обяви, че реформите ще ограничат измамните схеми, при които по-големите предприятия се разделят на по-малки единици, за да плащат по-малко данъци, твърдейки, че при по-нисък праг подобни разделяния вече няма да имат икономически смисъл. Но собствениците на малък бизнес заявиха, че те ще бъдат най-засегнатите.

"Вземете пари от големите акули, а не от нас, малките. Аз съм малко шокирана. Те вече ни изстискват живота", заяви Ирина Панкратова, която управлява шивашкото ателие "Артел" в Москва.

Дизайнерката на бижута Анна Славутина, която е започнала бизнеса си през 2003 г. и сега притежава три магазина, заедно със съпруга си Алексей Филимонов, казва, че един от двата им обекта в Санкт Петербург работи на загуба през последната година.

"Нашите клиенти там ни питат дали ще затворим. Какво мога да им кажа? Ще видим", казва Славутина, добавяйки, че ако затворят, държавата ще загуби данъци.

Данъчна спирала

Предупреждението на Славутина е повторено от главния икономист на T-Bank София Донец, която прогнозира, че данъчната реформа вероятно ще тласне бюджета в "данъчна спирала", в която планираното увеличение на приходите се компенсира от свиваща се данъчна основа.

"Всичко това ще бъде експеримент върху живота на хората. Мисля, че ще видим още затваряния на бизнеси, не под формата на фалити, а по-скоро като доброволни затваряния", прогнозира Донец.

Донец и други икономисти твърдят, че тазгодишните увеличения на корпоративната печалба и данъците върху доходите на физическите лица досега не са успели да осигурят очакваните бюджетни приходи, което предполага, че правителството може да се изправи пред подобен капан през 2026 г.

Малките предприятия може да се затруднят да прехвърлят увеличението на данъците върху потребителите през следващата година поради забавящото се търсене, високата конкуренция и нарастващите разходи за ресурси, казват икономисти.

Мнозина може също да обмислят да преминат в нелегалност.

"Няма да съберат много пари от това, но може да се окажем в резултат на потоп от социални проблеми. За да дава една крава много мляко, трябва да ѝ се осигурят всички условия за добра паша на зелена поляна", обобщава ситуацията икономистът Евгений Коган.