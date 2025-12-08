Българските управляващи дружества оперират вече с 4 милиарда лева активи, като 60% от тях са инвестирани във фондове, свързани с акции. Нещо повече, не само депозитната маса расте, но и видимо растат парите в различни местни фондове, което означава, че българинът търси доходност, по-висока от тази на депозита.

Това стана ясно от гостуването в студиото на Money.bg на Наталия Петрова, изпълнителен директор на едно от най-големите управляващи дружества на българския пазар "Конкорд Асет Мениджмънт", както и председател на браншовата организация БАУД.

По думите й, все повече спестители търсят алтернатива за парите си с оглед непомръдващите ниски лихви по депозити и все още неовладяната напълно инфлация. "Българите все по-често обръщат внимание на този тип инвестиции. Процентът на проникване на взаимните фондове в депозитната база също се увеличава през последните години. Започнахме от около 2,5-3%, а днес вече сме на 4%, при положение че депозитите възлизат на около 100 милиарда лева", казва тя.

SIA или как спестовните сметки могат да подобрят финансовото ни състояние

Държането на пари в банки не е само български феномен. Европейската тенденция е много повече средства да биват съхранявани на влог, вместо инвестирани на капиталовите пазари. "В Европейския съюз има около 10 трилиона евро спестявания, държани в депозитни сметки. Затова е важно европейските асоциации, институции и регулатори не толкова да промотират, колкото да обясняват и информират населението как може да постигне по-висока доходност от простото държане на средства в банки".

Ето защо отговорът на Европейската комисия е стимулирането на т.нар. Savings and Investment Account (SIA) - "спестовна и инвестиционна сметка", при която всеки може с минимална сума от например 10 евро да участва на капиталовите пазари. "Всички дават за пример Швеция, където е много развито инвестирането посредством такива индивидуални спестовни сметки", разказва Петрова.

Докато бъде въведен и у нас, българските спестители имат подобни алтернативи като регулярните инвестиционни планове например, при които определена сума бива внасяна ежемесечно и натрупвайки постепенно доходност тя расте по-бързо от всеки депозит. "Не е необходимо инвеститорите да имат огромна сума пари, за да могат да инвестират на капиталовия пазар. Даже не е необходимо да имат и първоначална сума, която да инвестират на капиталовия пазар", обяснява експертът.

Рано пиле, рано спестява и достатъчно натрупва

Ключов момент за набъбването на всяка една сметка, особено инвестиционна, е ранното започване и постоянството - не еднократното пренасяне на средства, а редовното. "Всеки човек, независимо на каква възраст се намира в момента, трябва да започне да спестява и да инвестира по този начин, за да може да има различни начини, по които да финансира своето бъдеще. Не е необходимо да чака до старините си, както говорихме в момента, за да може да има по-хубави доходи, когато се пенсионира".

Важно е обаче да се отбележи, че всички инвестиционни схеми носят риск, който обаче също така може да бъде силно минимизиран. "Има моменти на спадове и ако имаш достатъчно време, то се нарича инвестиционен хоризонт, ако имаш достатъчно инвестиционен хоризонт, за да изчакаш докато има корекция на пазара и след това тръгне нагоре, съответно и доходността на инвестицията ще бъде добра във времето", обяснява Петрова.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.