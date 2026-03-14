Американският щат Калифорния засилва усилията си да защити милионите си жители от следващото голямо земетресение. Милиарди долари се инвестират в подземна инфраструктура, предназначена да поддържа функционирането на основни услуги като питейна вода и канализация дори при силни трусове.

От големи тунели за отпадъчни води до модернизация на вековни водопроводи, щатските власти се стремят да осигурят непрекъснатост на жизненоважните услуги. Когато критичната инфраструктура остава непокътната, възстановяването след земетресение е по-бързо, а обществото - по-защитено.

Един от ключовите проекти е Clearwater - тунел на Съвместния завод за контрол на замърсяването на водите (JWPCP), на стойност $630 милиона, който ще пренася пречистена вода от A.K. Warren Water Resource Facility в Карсън до океанските отводнителни системи на Palos Verdes Peninsula. Тунелът ще се простира на 7 мили и ще достигне дълбочина до 450 фута (около 140 метра) под земята, с диаметър около 18 фута (5,5 метра). Проектът ще замени 2 остарели тунела, строени преди повече от 60 и 80 години, които вече не отговарят на нуждите на над 5 милиона души в окръг Лос Анджелис.

Източник: lacsd.org

Планирането на Clearwater започва още през 2006 г., одобрено е през 2019 г., а строителството се очаква да приключи през 2029 г. Проектът гарантира безопасно отвеждане на отпадъчните води по време на силни трусове и намалява риска от разливи в крайбрежните води, като защитава както околната среда, така и общественото здраве.

Главният изпълнител Dragados USA възлага на W.A. Rasic Construction ключова част от проекта - инсталиране на тръбопроводи с диаметър 12 фута (около 3,7 метра) в новия тунел. Компанията има дългогодишен опит в изграждането и модернизацията на подземни комунални услуги и вековни водопроводи в Лос Анджелис, като осигурява тяхната сеизмична устойчивост и надеждно функциониране. W.A. Rasic е сред основните изпълнители, които гарантират, че дори при силни трусове жизненоважната инфраструктура ще продължи да работи, като защитава ежедневието на милиони хора.

Калифорния не разчита само на тунела Clearwater. В рамките на Pure Water Southern California се планира производство на до 150 милиона галона чиста вода на ден, използвайки модерни технологии за пречистване и повторно използване на вода.

Това ще увеличи водната устойчивост на Южна Калифорния и ще осигури допълнителна защита при кризи, включително след земетресение. В допълнение, щатът провежда програма за сеизмична устойчивост, която включва оценка на съществуващата инфраструктура, приоритизиране на рисковите участъци и планиране на ремонти за десетилетия напред.

Модернизации включват подмяна на стари канализационни сегменти и оборудване в пречиствателни станции, изграждане на хидравличен модел на мрежата, който позволява симулации при различни условия и идентифициране на проблемни точки, както и подготовка за нови екологични изисквания, включително контрол на PFAS замърсители и температура на отпадъчните води.

За милиони хора в окръг Лос Анджелис тези проекти осигуряват реална защита на ежедневието. Дори при сериозно земетресение те ще имат достъп до безопасна вода и надеждна канализация. Инвестициите гарантират, че критичните услуги няма да се прекъснат, а възстановяването ще бъде бързо и ефективно.

Ефектът от тези проекти е двойно: освен защитата на хората и околната среда, те създават устойчива и модерна инфраструктура, готова за предизвикателствата на следващите десетилетия.