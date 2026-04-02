Парното и топлата вода в столицата да поскъпнат с 29 процента от 1 юли, поиска Топлофикация София.

Всички топлофикационни дружества трябваше до 30 март да изпратят до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) своите заявления с искания за нови цени за следващия едногодишен регулаторен период.

От енергийния регулатор към момента все още не са оповестили официално всички предложения за цените на топлофикационните дружества, но предстои това да стане в близките дни.

До момента е ясно, че освен поскъпването на парното в София с 29%, топлофикацията във Велико Търново иска увеличение на цените с 25%, а тази в Плевен - с около 11 на сто.

Практиката от предишни години сочи, че КЕВР в повечето случаи определя (доста) по-ниски увеличения на цените от тези, които искат дружествата в своите заявления.

Наскоро обаче председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски предупреди, че резкият скок на цените на природния газ на световните пазари ще се отрази и у нас чрез цените на топлоенергията, която зависи от стойностите на синьото гориво. Така че от 1 юли може да има (осезаемо) поскъпване на тока и парното.