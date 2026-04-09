"Кроношпан България" обяви, че продължава активната работа по внедряване на нови и модернизирани филтриращи системи в завода си във Велико Търново, след получено положително становище от РИОСВ за надграждане на пречиствателните съоръжения към двете сушилни инсталации и двете преси.

Проектът за въвеждане на новите технологии напредва с ускорени темпове. По ключовата система UTWS разработката и проектната документация са вече на около 90% завършени. Успоредно с това са стартирани поръчките на основни компоненти и оборудване, необходими за изграждането на съоръжението, като в момента се събират и оферти от потенциални изпълнители.

Източник: "Кроношпан"

Припомняме, че държавата наложи принудителната мярка на "Кроношпан България" с цел спиране на производствената дейност на линията за ПДЧ на площадката на компанията. Според РИОСВ причината беше неизпълнение на изискване за монтиране на инсталация срещу неприятните миризми, които се отделят при обработката на дървесина. От Kronospan категорично отхвърлиха тези твърдения.

Днес от компанията работят активно и по проекта WESP, който също е част от цялостната стратегия за подобряване на екологичните показатели на производството, като съобщават, че значителен напредък има и при внедряването на BioCatt филтрите.

Там също проектната документация е на финален етап - около 90% готовност, като вече е започнал процесът на поръчки за ключови елементи и компоненти, уточняват от дружеството.

С реализирането на тези проекти Кроношпан затвърждава ангажимента си към намаляване на емисиите и прилагане на съвременни екологични решения.

Инвестициите са част от дългосрочната политика на компанията за устойчиво развитие и модернизация на производствените процеси. Очаква се след пълното внедряване на новите системи заводът във Велико Търново да постигне най-високи стандарти по отношение на опазването на околната среда и качеството на въздуха в региона.