Една емблематична стогодишна сграда във Велико Търново - тази на бившия ЖП пансион, е занемарена от години, като читатели на Money.bg съобщават, че в последно време буквално се превръща в сметище и се разпада. Добрата новина е, че от местната община имат план, които може да се справи с проблема. И дори да бъде печеливш.

Комплексът беше закрит преди години поради липса на желаещи да ползват услугите му. Още от създаването си жп пансионът е замислен за деца на железничари. По-късно започват да се правят и компромиси с това изискване, но дори това не помогна за съхраняването на единствената подобна институция в страната.

През 2016-а година беше обявен търг с първоначална цена от близо 3,5 милиона лева, а през 2022-ра от железниците обявиха намерение отново да продадат сградата. До продажба обаче не се стига и годините си минават. Днес от местната община имат нов план, който ако е успешен, дори може да носи печалба.

Източник: Facebook / Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий

Модерен етнографски музей - идеята

"Искаме да превърнем тази емблематична сграда в съвременен и модерен Етнографски музей. Сградата обаче е собственост на държавата и първо ще трябва да бъде проведена процедура по безвъзмездното и предаване от Министерския съвет и Министерството на културата на Община Велико Търново. След това може да бъде реализирано и промяната на предназначението й. Ние сме оптимисти, че това ще се случи и че ще бъде един печеливш проект", заявиха за Money.bg от местната община.

Идеята е бъдещият Етнографски музей да бъде под егидата на Регионалния исторически музей, уточняват от Община Велико Търново. В момента музеят разполага с доста голям брой етнографски музейни експонати, които поради липса на площ не може да изложи.

"Сградата на бившия жп пансион би могла да се превърне в тяхна изложбена площ и пространство. Там ще може да бъде изложена и богатата колекция от над 100 народни килими на нидерландеца Якоб ван Бейлен. Придобиването на сгради за публични дейности е постоянна и целенасочена политика на местната община с цел още по-широко задоволяване на обществените нужди на нейното население", пише в мотивите към предложението на местната община.

Ето и още малко предистория. Жп пансионът е създаден през 1925-а година с указ на цар Борис III. Сградата е строена с доброволния труд на железопътни работници. През 100-годишното си съществуване пансионът е посрещнал около 4700 деца, които временно са живели в него, припомня регионалното издание "Янтра Днес".

Сред тях като син на железничар е живял и покойният професор по история Николай Генчев по времето, когато е учил в Мъжката гимназия. Застроената площ на пансиона е 715 кв.м., а на целия парцел, в който той се намира е малко над 5000 кв.м. След като престава да функционира, са правени няколко неуспешни опита сградата да бъде продадена.