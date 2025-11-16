Бившата фабрика за гуми Banloc-Goodrich на престижната Calea Victoriei в Букурещ ще бъде напълно разрушена, за да освободи място за изграждането на Националния музей на еврейската история и Холокоста в Румъния - проект на стойност €54,2 милиона. Решението беше взето след серия от експертни оценки, които потвърдиха, че сградата, построена през 40-те години на миналия век, вече не може да бъде приведена към съвременните стандарти за безопасност и експлоатация.

От общия бюджет за проекта €17,7 милиона са осигурени чрез Плана за възстановяване и устойчивост (PNRR), а останалите €36,5 милиона - от държавния бюджет.

Построена между 1943 и 1946 г. в стил арт деко по проект на архитекта Октав Дойческу, сградата Banloc-Goodrich е била предназначена за офис на едноименната компания, световен производител на гуми, чиято марка е придобита от Michelin през 1988 г.

Тогава тя е известна и като "Червения блок" - прозвище, дадено й от жителите на Букурещ заради характерния червен цвят на първоначалната фасада, който впоследствие е заменен с матово сиво през 80-те години. Сградата впечатлява с мащаба си и в периода на своето изграждане е считана за истински архитектурен и предприемачески символ на столицата.

Първоначално изградена като Сграда А, тя е допълнена през 1967-1968 г. от втори корпус - Сграда B, която представлява 6-етажно разширение, което в продължение на десетилетия служи на различни държавни институции, включително на Института за проектиране на инсталации и съоръжения в машиностроенето (IPCM). Сградата е национализирана през 1948-а, а от 1963 г. именно IPCM я превръща в свое основно седалище.

От 2004 г. насам сградата остава неизползвана и започва да се руши, изоставена от всички институции, които са я обитавали през последните десетилетия.

Опасна за обществото - според оценките

Правителствените оценки показват, че Сграда B е класифицирана в сеизмичен клас RsII, което означава значителен риск от сериозни щети при земетресение и структурна сигурност от едва 45-55%. Експертите подчертават, че основните конструктивни елементи са толкова увредени, че не могат да бъдат възстановени чрез конвенционални методи. Подовите плочи не отговарят на днешните изисквания за натоварване и разпределение на помещенията и трябва да бъдат изцяло преустроени, вертикалните комуникации и техническите системи са несъответстващи, а основите не могат да понесат конструктивните изисквания, характерни за модерна музейна инфраструктура.

Сградата е пострадала сериозно и по време на големите земетресения през 1977, 1986 и 1990 г., като липсата на последващи конструктивни интервенции допълнително е ускорила деградацията й.

Правителството стига до заключението, че в сегашния си вид Сграда B не отговаря нито на техническите, нито на функционалните изисквания, които поставя създаването на съвременен музей. Поради това тя ще бъде прехвърлена от публична в частна държавна собственост, за да бъде официално разрушена.

Решението е част и от по-широк инвестиционен проект, който предвижда изпълнение на 3 етапа, създаването на 61 постоянни работни места след завършването му и приблизително 240 временни позиции по време на строителството и проектирането.

На мястото на Сграда B ще бъде построена нова сграда със същия план и височина (партер плюс 6 етажа), съобразена със съвременните нормативи и изисквания за безопасност. Част от съществуващите фасади и основи на Тяло А ще бъдат запазени. Вътрешните пространства обаче ще бъдат напълно преосмислени, за да поберат новите функции. Това са постоянни и временни изложби, учебни зали, пространства за обществени и културни дейности.

Какво включва проектът?

Проектът предвижда и интегрирането на големи исторически артефакти, сред които оригинален жп вагон, използван при депортациите по време на Яшкия погром - елемент, който ще бъде сред централните обекти в експозицията. След завършването на строителството новата сграда ще бъде върната обратно в публична държавна собственост. С този акт тя ще се превърне в основен комплекс на Националния музей на еврейската история и Холокоста в Румъния.

Страната инвестира активно в модернизация на своята музейна и културна инфраструктура. Проектът на мястото на Banloc-Goodrich е поредно доказателство за това и се очертава като един от ключовите за столицата. Той представлява не само възможност за съхраняване на историческата памет и обучение на бъдещите поколения, но и стратегическа инвестиция с потенциал да засили културния и туристическия профил на Букурещ.

В междувоенния период Румъния има третата по големина еврейска общност в Европа - около 759 000 души.