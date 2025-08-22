След стартирането на производството на китайски и японски гуми в Сърбия през май, стана ясно, че един от най-големите южнокорейски производители на гуми - компанията Kumho Tire, води преговори за откриването на първия си европейски завод в страната. Засега обаче идеята се проваля, пише eKapija.

Дрежуството обмисляше още две европейски държави в допълнение към Сърбия за инвестиция на стойност над $703 милиона.

"Стеснихме избора на кандидати за нашия европейски завод до Полша, Сърбия и Португалия и водим активни преговори", заяви през април главният изпълнителен директор на Kumho Tire Ил-тайк Юнг.

Идеята на компанията беше именно сръбската фабрика да е ключова за износа на автомобилни гуми за Стария континент. Първоначално Kumho планираше да завърши изграждането на първия си европейски завод за гуми през следващите две години, но след пожара през май във фабриката в Гуанджу, който унищожи голяма част от съоръжението, тази инвестиция вероятно също ще бъде отложена.

Източник: iStock

По информация на Korea Times, планът на Kumho Tire за изграждане на производствено съоръжение в Европа изглежда губи инерция, след като ръководството на производителя на гуми на практика се е съгласил със синдиката си в последното си споразумение за преместване на производството.

Ръководството на Kumho Tire първоначално искаше да накара преместената фабрика в Хампйонг да произвежда до 3 милиона гуми годишно, в очевиден опит да се наложи двойно разширяване в Европа с предложения европейски завод.

По това време синдикатът изрази силно противопоставяне, опасявайки се от загуба на работни места поради новата производствена линия в чужбина. Синдикалните работници настояха ръководството да гарантира, че годишният производствен капацитет на преместения местен завод ще достигне 6 милиона.

След месеци на раздори, двете страни постигнаха окончателно споразумение, според което преместеният завод ще обработва производството на около 5,3 милиона гуми годишно, считано от 2028 година.