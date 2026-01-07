Въпреки че Paramount преработи офертата си за придобиване на Warner Bros. Discovery, бордът на конгломерата отново посъветва акционерите да отхвърлят враждебното предложение на по-малката компания и да се придържат към сделката с Netflix за 82,7 милиона долара.

Според управителния съвет на WBD приемането на офертата на Paramount е рисковано. Основната причина за това са източниците на 108-те милиарда долара, които компанията предложи. Оказва се, че "за да осъществи сделката, възнамерява да натрупа извънредно голям допълнителен дълг - над 50 милиарда долара - чрез споразумения с множество финансови партньори", се казва в писмото на борда на WBD до акционерите, предаде CNN.

Другата страна защити предложението си, като гарантира финансиране от над 40 милиарда долара от Лари Елисън - създател на Oracle и... баща на главния изпълнителен директор на Paramount. Друга спорна точка, която изтъкна борда, е частта от сумата, която идва от кралските семейства на Саудитска Арабия, Катар и Абу Даби.

Така сигурната оферта на Netflix от 27,75 долара на акция за Warner Bros. и HBO (23,25 долара в брой, а останалата част - в акции на стрийминг платформата) остава предпочитана пред 30-те долара на акция, предложени от Paramount.

Междувременно, по-късно тази година кабелните канали на WBD ще бъдат отделени в нова публично търгувана компания, наречена Discovery Global, припомни американската медия.