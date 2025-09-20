За децата, израснали в България през 90-те години на миналия век, Super Mario беше почти неизбежен - трудно ще се намери момче или момиче, което да не е играло или чувало за играта. А този септември тя навършва 40 години.

На 13 септември 1985 г. в Япония излиза Super Mario Bros. - видеоигра, която не само изстрелва Nintendo на върха, но и съживява индустрия, намираща се в труден момент. Четири десетилетия по-късно тя е в основата на най-продавания франчайз в историята, с над 800 милиона продадени копия по света.

От Скокльо до Марио

Макар днес да е сред най-разпознаваемите персонажи в попкултурата, Марио не започва пътя си с това име. През 1981 г. той се появява като Jumpman (Скокльо) в Donkey Kong. Героят печели одобрението на играчите и вдъхновява създателя си Шигеру Миямото да създаде игра, посветена изцяло на него.

Любопитно е, че окончателното му име идва от хазяина на американския офис на Nintendo - предприемача Марио Сегале, който по външен вид дори напомнял на персонажа.

Революцията на Super Mario Bros.

Миямото цели да преобрази "атлетическите игри" - термин, който той използвал, за да обозначи съвременните платформени (с преминаване на нива) игри. След първия експеримент Mario Bros. (1983), той създава Super Mario Bros. - цветна, динамична игра със странично придвижващ се екран и незабравима музика на Коджи Кондо. Критиката я приема като шедьовър, а успехът ѝ поставя основите на безброй други заглавия, включително "съперника" Sonic.

Играта въвежда ключови нововъведения: плавно управление на скоростта, "силови бонуси", които променят уменията на героя, и появата на Луиджи (брат на Марио) за мултиплейър. Сюжетът, вдъхновен от Моряка Попай, представя класическия мотив за "дамата в беда" - Баузър отвлича принцесата на Гъбеното кралство, а братята водопроводчици се изправят срещу армията му, за да я спасят.

Успех без аналог

Super Mario Bros. продава над 58 милиона копия и държи рекорда цели 20 години, докато през 2006 г. е изместена от Wii Sports. В рамките на серията единствено Mario Kart 8 / Deluxe я надминава, с над 76 милиона продажби. Общо игрите с Марио надхвърлят 800 милиона продажби по света - повече от Pokémon, Tetris, Call of Duty или Grand Theft Auto.

Днес франчайзът далеч надхвърля платформърите. Марио кара картинг, играе тенис, участва в олимпийски игри, а герои като Луиджи, Пийч, Йоши и Баузър получават собствени заглавия. Nintendo редовно преоткрива поредицата - от Super Mario 64 (1996) и Super Mario Galaxy (2007) до Super Mario Odyssey (2017) и Super Mario Bros. Wonder (2023).

От конзолата до големия екран

Успехът на Марио излиза извън пределите на гейминга. През 2023 г. Super Mario Bros: Филмът се превърна в глобален хит, събрал почти 1,4 милиарда долара и проправил път за продължение - Super Mario Galaxy, което ще излезе през април 2026 г. Това постижение засенчва провала на игралната версия от 1993 г., донесла едва 21 милиона долара.

Персонажът е превърнат и в търговска марка без аналог: играчки, дрехи, аксесоари, както и тематичният парк Super Nintendo World, отворил врати през 2021 г. в Осака, а вече и в САЩ, с нови обекти в процес на изграждане.

Марио - вечната икона

От дебюта си като Jumpman до днешната глобална империя, Марио остава символ на преоткриването и иновацията. "Mamma Mia!" - възклицанието на героя се превърна в част от световната култура, а неговата 40-годишна история е доказателство за силата на една проста, но гениална идея, превърната в икономически и културен феномен.